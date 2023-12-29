https://ria.ru/20231229/betankur-1918876276.html

СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов

СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов

Внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:58

2023-12-29T02:58

2023-12-29T12:34

лилиан бетанкур

l'oreal

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155154/53/1551545358_0:37:2419:1398_1920x0_80_0_0_7b0d6f23b2a4c0750c979643d467d718.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg."По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние подскочило до 100,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении агентства.Таким образом, Бетанкур-Майерс заняла в рейтинге миллиардеров 12-е место, при этом с начала года состояние выросло на 28,6 миллиарда долларов.Большая часть состояния Бетанкур-Майерс связана с ее долей в L`Oreal — крупнейшей в мире косметической компании. Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, Бетанкур Мейерс и ее семья владеют 34,7% акционерного капитала империи.Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Она — единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.

https://ria.ru/20231201/milliardery-1913071380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

лилиан бетанкур, l'oreal, в мире