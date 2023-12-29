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СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов - РИА Новости, 29.12.2023
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02:58 29.12.2023 (обновлено: 12:34 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/betankur-1918876276.html
СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов
СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов
Внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:58
2023-12-29T12:34
лилиан бетанкур
l'oreal
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.&quot;По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние подскочило до 100,1 миллиарда долларов&quot;, — говорится в сообщении агентства.Таким образом, Бетанкур-Майерс заняла в рейтинге миллиардеров 12-е место, при этом с начала года состояние выросло на 28,6 миллиарда долларов.Большая часть состояния Бетанкур-Майерс связана с ее долей в L`Oreal — крупнейшей в мире косметической компании. Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, Бетанкур Мейерс и ее семья владеют 34,7% акционерного капитала империи.Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Она — единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.
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лилиан бетанкур, l'oreal, в мире
Лилиан Бетанкур, L'Oreal, В мире
СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов

Bloomberg: наследница L`Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд

© AP Photo / Francois MoriНаследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс
Наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Francois Mori
Наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
«

"По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние подскочило до 100,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении агентства.

Таким образом, Бетанкур-Майерс заняла в рейтинге миллиардеров 12-е место, при этом с начала года состояние выросло на 28,6 миллиарда долларов.
Большая часть состояния Бетанкур-Майерс связана с ее долей в L`Oreal — крупнейшей в мире косметической компании. Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, Бетанкур Мейерс и ее семья владеют 34,7% акционерного капитала империи.
Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Она — единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.
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