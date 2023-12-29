СМИ: состояние внучки основателя L`Oreal превысило $100 миллиардов
Bloomberg: наследница L`Oreal стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд
© AP Photo / Francois MoriНаследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс
© AP Photo / Francois Mori
Наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внучка основателя косметической империи L`Oreal, зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
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"По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в четверг ее состояние подскочило до 100,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении агентства.
Таким образом, Бетанкур-Майерс заняла в рейтинге миллиардеров 12-е место, при этом с начала года состояние выросло на 28,6 миллиарда долларов.
Большая часть состояния Бетанкур-Майерс связана с ее долей в L`Oreal — крупнейшей в мире косметической компании. Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, Бетанкур Мейерс и ее семья владеют 34,7% акционерного капитала империи.
Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Она — единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.