https://ria.ru/20231229/belorussiya-1919069168.html

Белоруссия вводит новую систему регулирования цен

Белоруссия вводит новую систему регулирования цен - РИА Новости, 29.12.2023

Белоруссия вводит новую систему регулирования цен

С 1 января будущего года в Белоруссии меняется система госрегулирования ценообразования, сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T23:47

2023-12-29T23:47

2023-12-29T23:47

экономика

белоруссия

александр лукашенко

николай снопков

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. С 1 января будущего года в Белоруссии меняется система госрегулирования ценообразования, сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале . "С 1 января 2024 года будет изменена система регулирования цен", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что соответствующее постановление принято правительством. "Ключевое изменение системы регулирования цен - введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением, и в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи "борщевого набора", огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж", - говорится в сообщении. При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа, уточняется в сообщении. Согласно публикации, постановлением также вводятся уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен, снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15% на товары некритического импорта, в достаточном количестве производимые в стране, предельный размер оптовой скидки производителя на уровне не более 15%. Прописаны ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, осуществляемых производителем (поставщиком) в адрес торговых организаций, а также предоставление возможности торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров. "Постановление принято в рамках выполнения поручений главы государства, данных на совещании 21 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. На данном совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране с 1 января должна быть "четкая, понятная" система регулирования цен. После совещания первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил, что будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен. По его словам, цены на внутреннем рынке будут справедливыми.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

https://ria.ru/20231229/lukashenko-1918930767.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, александр лукашенко, николай снопков