https://ria.ru/20231229/belgrad-1919028537.html

Лагерь оппозиции в Белграде разросся до 20 палаток

Лагерь оппозиции в Белграде разросся до 20 палаток - РИА Новости, 29.12.2023

Лагерь оппозиции в Белграде разросся до 20 палаток

Лагерь прозападной оппозиции в центре Белграда постепенно разрастается, сейчас в нем уже около 20 палаток, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:52

2023-12-29T17:52

2023-12-29T17:58

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сербия

александр вучич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 29 дек - РИА Новости. Лагерь прозападной оппозиции в центре Белграда постепенно разрастается, сейчас в нем уже около 20 палаток, передает корреспондент РИА Новости. Днем в пятницу сторонники оппозиции перекрыли центральную улицу Белграда - улицу Кнеза Милоша. Они выбрали место около зданий минобороны и МИД. Затем они стали устанавливать палатки. Сейчас здесь уже около 20 палаток, в том числе около 15 одинаковых новых туристических палаток. Вокруг несколько десятков человек, в основном студенческой молодежи. Они играют на гитарах, поют, скандируют антиправительственные лозунги. По заявлениям лидеров протеста, их акция продлится сутки, после чего начнётся очередной митинг. Полиция разворачивает автомобили по альтернативным маршрутам. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231227/belgrad-1918492311.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1918013759.html

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Варвара Скокшина

в мире, белград (город), сербия, александр вучич, беспорядки в белграде