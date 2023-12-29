https://ria.ru/20231229/belgrad-1918981430.html

Оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда - РИА Новости, 29.12.2023

Оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Сторонники прозападной оппозиции Сербии перекрыли улицу в центре Белграда, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:46

2023-12-29T14:46

2023-12-29T19:43

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БЕЛГРАД, 29 дек — РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции Сербии перекрыли улицу в центре Белграда, сообщил корреспондент РИА Новости.В полдень на улице Бирчанинова около Министерства государственного управления и местного самоуправления собрались около трех десятков человек с требованием раскрыть списки избирателей. Затем они поднялись на улицу Кнеза Милоша, на которой с одной стороны находятся МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, а также иностранные посольства. Здесь они перекрыли движение.Полиция не препятствовала митингующим, а сотрудники ведомства даже разворачивали движение автомобилей.В среду оппозиционеры анонсировали, что в пятницу в 12:00 по местному времени (14:00 мск) начнут "блокаду" улиц Белграда. По их замыслу, акция будет длиться 24 часа и перерастет в масштабный митинг. Лидеры протеста призвали сторонников прийти с палатками, теплыми одеялами и едой, чтобы разбить лагерь.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.В минувшее воскресенье представители оппозиции окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но их заблокировала жандармерия. Силовикам пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ. Поздно вечером полиция за несколько минут разогнала митингующих, очистив от них площадь, и выставила оцепление.Президент страны Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Глава государства также поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти республики о готовящихся акциях.

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918727238.html

https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белград (город), беспорядки в белграде, сербия