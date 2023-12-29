https://ria.ru/20231229/belgorod-1918993033.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 29.12.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:22
2023-12-29T15:22
2023-12-29T16:06
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
БЕЛГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в Telegram-канале.В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.Позднее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над Белгородской областью.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, никто не пострадал
БЕЛГОРОД, 29 дек — РИА Новости.
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил
губернатор области Вячеслав Гладков.
«
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в Telegram-канале.
В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.
Позднее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над Белгородской областью.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Российская ПВО сбила два украинских штурмовика и 33 беспилотника