https://ria.ru/20231229/belgorod-1918993033.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 29.12.2023

Над Белгородом сработала система ПВО

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:22

2023-12-29T15:22

2023-12-29T16:06

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в Telegram-канале.В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.Позднее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над Белгородской областью.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html

белгород

белгородская область

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Влада Копылова

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область