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Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 29.12.2023 (обновлено: 16:06 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/belgorod-1918993033.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 29.12.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:22
2023-12-29T16:06
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в Telegram-канале.В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.Позднее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над Белгородской областью.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html
белгород
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в Telegram-канале.
В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также нет.
Позднее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинские ракеты HARM производства США над Белгородской областью.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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