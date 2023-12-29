https://ria.ru/20231229/bayden-1918879912.html

Байден провел "сложнейший" разговор с Нетаньяху, сообщили СМИ

Байден провел "сложнейший" разговор с Нетаньяху, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2023

Байден провел "сложнейший" разговор с Нетаньяху, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден провел "один из самых сложных и фрустрирующих" телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пошел на РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:28

2023-12-29T04:28

2023-12-29T13:06

сша

израиль

норвегия

биньямин нетаньяху

джо байден

палестинская национальная администрация

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел "один из самых сложных и фрустрирующих" телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пошел на попятную в вопросе о финансировании Палестинской национальной администрации (ПНА), пишет онлайн-издание Axios. Белый дом добивается от правительства Израиля возобновления перечисления в бюджет ПНА средств, которые тот собирает в виде налогов и пошлин от лица палестинских властей, но перестало переводить после нападения правящего в секторе Газа движения ХАМАС. "Эта часть субботнего звонка двух лидеров стала одной из самых сложных и фрустрирующих бесед, которые Байден вел с Нетаньяху с начала войны в Газе. Это признак растущего напряжения между Байденом и Нетаньяху", - пишет американо-израильский журналист Барак Равид со ссылкой на неназванных представителей администрации США.По его данным, под американским давлением Израиль согласился возобновить переводы средств, которые составляют львиную долю бюджета ПНА, но за вычетом сумм, которые причитаются сектору Газа. Палестинские власти отказались принимать деньги вовсе, и компромиссом стала предложенная самим же Нетаньяху идея передачи средств на временное хранение Норвегии до выработки механизмов, которые бы гарантировали, что ими не воспользуется ХАМАС."(В разговоре с Байденом) Нетаньяху пошел на попятный, заявив, что не считает это больше хорошей идеей. Он заявил Байдену, что не доверяет норвежцам, и дал понять, что Палестинская администрация должна просто согласиться с частичным переводом средств. Байден дал отпор, заявив, что США доверяют норвежскому предложению, и этого должно быть достаточно и для Израиля тоже… После нескольких минут дискуссии Байден сказал Нетаньяху, что рассчитывает на решение этого вопроса. Он добавил, что "разговор окончен", и повесил трубку", - цитирует Равид свои источники.Для Нетаньяху возобновление денежных переводов чревато распадом правящей коалиции, где против финансирования ПНА выступает ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич. США же опасаются, что без финансовой подпитки Палестинской национальной администрации, которая контролирует часть Западного берега реки Иордан и враждует с мятежниками-исламистами из ХАМАС, грозит коллапс.

https://ria.ru/20231222/izrail-1917377993.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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сша, израиль, норвегия, биньямин нетаньяху, джо байден, палестинская национальная администрация, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире