https://ria.ru/20231229/bayden-1918875978.html

Будет сдвиг. У Байдена появился неожиданный враг

Будет сдвиг. У Байдена появился неожиданный враг - РИА Новости, 29.12.2023

Будет сдвиг. У Байдена появился неожиданный враг

В США может произойти сдвиг внешнеполитического курса из-за того, что большинство молодых американцев выступают против действий Джо Байдена на Украине, с таким... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:48

2023-12-29T02:48

2023-12-29T03:17

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В США может произойти сдвиг внешнеполитического курса из-за того, что большинство молодых американцев выступают против действий Джо Байдена на Украине, с таким заявлением выступил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг в статье для американского издания Hill.По его словам, лишь 37 процентов молодых американцев одобряют политику Байдена на Украине, в то время как большинство из них, согласно недавнему опросу Ipsos, считают, что США вообще не должны вмешиваться в украинский конфликт."Молодые американцы хотят иной внешней политики. Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права", — считает Янг.В статье также приводятся данные, согласно которым всего за десять последних лет число американцев, считающих США великой страной и верящих в ее исключительность уменьшилось с 86 до 58 процентов."У политиков больше нет того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми и идеалистичными", — говорится в публикации.На основе этого аналитик делает вывод, что со временем США, население которых будет все меньше исповедовать идеализм и веру в свою исключительность, будут более ориентированы на прагматизм и сотрудничество.Ранее газета New York Times опубликовала результаты своего опроса, согласно которым более половины американских избирателей (57%) не одобряют политику президента США Джо Байдена, проводимую в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918830004.html

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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, хамас