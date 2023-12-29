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Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета
Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2023
Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета
Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:45
2023-12-29T13:45
2023-12-29T13:45
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 декабря. Отмечается, что также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 251 беспилотник.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета
Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили десять самолетов и два вертолета ВСУ