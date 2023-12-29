https://ria.ru/20231229/aviatsiya-1918956719.html

Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета

Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2023

Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета

Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:45

2023-12-29T13:45

2023-12-29T13:45

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безопасность

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су-27

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ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 декабря. Отмечается, что также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 251 беспилотник.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, миг-29, су-27, су-24, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины