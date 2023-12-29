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Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/aviatsiya-1918956719.html
Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета
Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2023
Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета
Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:45
2023-12-29T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
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миг-29
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 декабря. Отмечается, что также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 251 беспилотник.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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безопасность, россия, миг-29, су-27, су-24, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, МиГ-29, Су-27, Су-24, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Авиация и ПВО за неделю сбили десять украинских самолетов и два вертолета

Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили десять самолетов и два вертолета ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российская авиация и ПВО сбили за неделю 10 украинских самолётов и два вертолёта, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 29 декабря.
Отмечается, что также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 251 беспилотник.
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