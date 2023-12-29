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Посол в Аргентине уверен, что новые власти готовы вести диалог с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
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01:46 29.12.2023 (обновлено: 01:51 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/argentina-1918871686.html
Посол в Аргентине уверен, что новые власти готовы вести диалог с Россией
Посол в Аргентине уверен, что новые власти готовы вести диалог с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
Посол в Аргентине уверен, что новые власти готовы вести диалог с Россией
Новые власти Аргентины заверяют, что готовы поддерживать диалог с Россией с акцентом на торговлю и инвестиции, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T01:46
2023-12-29T01:51
аргентина
россия
москва
дмитрий феоктистов
сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Новые власти Аргентины заверяют, что готовы поддерживать диалог с Россией с акцентом на торговлю и инвестиции, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов."Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, которым окружалось пришествие во власть команды (президента Хавьера - ред.) Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены - на США, Израиль, Запад в целом", - сказал посол."Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям. Конечно, это не значит, что мы должны в розовых очках смотреть на ту действительность, которая будет сейчас разворачиваться на наших глазах. Для администрации, которая пришла, главное это торгово-экономические вопросы, инвестиции", - добавил Феоктистов.По его мнению, к России сохраняется особое отношение."Милей по ряду внешнеполитических сюжетов занял достаточно напористую, ревизионистскую линию. Это прежде всего в отношении соседей, Никарагуа, Кубы Венесуэлы, обострения в отношении с Бразилией. Но повторяю, что в контактах с нами до нас доводят такой политический сигнал, что с Россией готовы поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Нам нужно самим, наверное, трезво оценить возможности Аргентины, ее открытость для того, чтобы делать взаимовыгодный бизнес", - подчеркнул Феоктистов.
https://ria.ru/20231215/argentina-1915975872.html
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Аргентина, Россия, Москва, Дмитрий Феоктистов, США
Посол в Аргентине уверен, что новые власти готовы вести диалог с Россией

Посол в Аргентине Феоктистов: новые власти готовы поддержать диалог с Россией

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Новые власти Аргентины заверяют, что готовы поддерживать диалог с Россией с акцентом на торговлю и инвестиции, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
«
"Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, которым окружалось пришествие во власть команды (президента Хавьера - ред.) Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены - на США, Израиль, Запад в целом", - сказал посол.
"Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям. Конечно, это не значит, что мы должны в розовых очках смотреть на ту действительность, которая будет сейчас разворачиваться на наших глазах. Для администрации, которая пришла, главное это торгово-экономические вопросы, инвестиции", - добавил Феоктистов.
По его мнению, к России сохраняется особое отношение.
"Милей по ряду внешнеполитических сюжетов занял достаточно напористую, ревизионистскую линию. Это прежде всего в отношении соседей, Никарагуа, Кубы Венесуэлы, обострения в отношении с Бразилией. Но повторяю, что в контактах с нами до нас доводят такой политический сигнал, что с Россией готовы поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Нам нужно самим, наверное, трезво оценить возможности Аргентины, ее открытость для того, чтобы делать взаимовыгодный бизнес", - подчеркнул Феоктистов.
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