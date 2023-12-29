Посол в Аргентине уверен, что новые власти готовы вести диалог с Россией
Посол в Аргентине Феоктистов: новые власти готовы поддержать диалог с Россией
© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Новые власти Аргентины заверяют, что готовы поддерживать диалог с Россией с акцентом на торговлю и инвестиции, сообщил журналистам посол РФ Дмитрий Феоктистов.
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"Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, которым окружалось пришествие во власть команды (президента Хавьера - ред.) Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены - на США, Израиль, Запад в целом", - сказал посол.
"Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям. Конечно, это не значит, что мы должны в розовых очках смотреть на ту действительность, которая будет сейчас разворачиваться на наших глазах. Для администрации, которая пришла, главное это торгово-экономические вопросы, инвестиции", - добавил Феоктистов.
По его мнению, к России сохраняется особое отношение.
"Милей по ряду внешнеполитических сюжетов занял достаточно напористую, ревизионистскую линию. Это прежде всего в отношении соседей, Никарагуа, Кубы Венесуэлы, обострения в отношении с Бразилией. Но повторяю, что в контактах с нами до нас доводят такой политический сигнал, что с Россией готовы поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Нам нужно самим, наверное, трезво оценить возможности Аргентины, ее открытость для того, чтобы делать взаимовыгодный бизнес", - подчеркнул Феоктистов.