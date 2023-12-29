https://ria.ru/20231229/alikhanov-1918890691.html

Сувалкский коридор не интересен никому, заявил Алиханов

Сувалкский коридор не интересен никому, заявил Алиханов - РИА Новости, 29.12.2023

Сувалкский коридор не интересен никому, заявил Алиханов

Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, рассказал губернатор Калининградской... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:07

2023-12-29T08:07

2023-12-29T11:21

польша

белоруссия

калининградская область

габриэлюс ландсбергис

антон алиханов

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что Литва и Польша должны принять совместный план обороны Сувалкского коридора. По его словам, северную часть коридора могла бы защищать Литва, а южную - Польша. "А что, у них нет до сих пор этого плана, что ли? Удивительные люди. Уже десятки и десятки лет они об этом говорят, как мы сильно угрожаем, и они до сих пор не спланировали эту оборону? Смешные, смешные люди", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости. "Сувалкский коридор не интересен. Что бы вам кто ни говорил. Пусть даже эксперты будут что-то говорить о том, что это важнейшая точка и надо ее брать под контроль. Не надо. Объясню, почему. Потому что там кроме двухполосной, петляющей по лесу автомобильной дороги ничего нет. Она крайне неудобна с точки зрения логистики как обычной, так и военной", - рассказал он. Губернатор добавил, что эта территория является частью Роминтской пущи, Виштынецкой возвышенности, это пересеченная местность – холмы и густой лес. "Кому нужна эта территория в плане логистики и быстрого перебрасывания войск или еще чего-то? Никому. Из-за чего Ландсбергис переживает? Мне, честно говоря, не очень понятно", - заключил Алиханов. "Сувалкским коридором" называют участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230903/poland-1893977244.html

https://ria.ru/20220706/bezopasnost-1800575518.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, белоруссия, калининградская область, габриэлюс ландсбергис, антон алиханов, в мире