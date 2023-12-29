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СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС - РИА Новости, 29.12.2023
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04:32 29.12.2023 (обновлено: 11:26 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
Администрация президента США Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине без согласия европейских РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:32
2023-12-29T11:26
джо байден
джон кирби
антон силуанов
сша
украина
россия
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине без согласия европейских стран, пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин."Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда", — сослался автор на неназванного чиновника в администрации Байдена.При это обозреватель отметил, что среди европейских стран относительно этого вопроса консенсуса нет.&quot;Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро&quot;, — пишет автор статьи со ссылкой на неназванных официальных лиц.Кроме того, Украина, по словам колумниста, рискует лишиться способности "выжить в качестве функционирующей" страны.В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия и ЕС усомнились в планах США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов, сочтя необходимым сначала тщательно оценить законность такой меры. На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.Европейский центральный банк ранее предупредил, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html
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джо байден, джон кирби, антон силуанов, сша, украина, россия, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии
Джо Байден, Джон Кирби, Антон Силуанов, США, Украина, Россия, Евросоюз, Euroclear, G7, Санкции в отношении России
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС

WP: США не могут дать Украине замороженные активы России без согласия стран ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине без согласия европейских стран, пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин.
«
"Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда", — сослался автор на неназванного чиновника в администрации Байдена.
При это обозреватель отметил, что среди европейских стран относительно этого вопроса консенсуса нет.
«

"Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро", — пишет автор статьи со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Кроме того, Украина, по словам колумниста, рискует лишиться способности "выжить в качестве функционирующей" страны.
В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия и ЕС усомнились в планах США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов, сочтя необходимым сначала тщательно оценить законность такой меры.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
"В покое не оставим": Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы
23 декабря, 08:00
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Европейский центральный банк ранее предупредил, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы
22 декабря, 12:43
 
Джо БайденДжон КирбиАнтон СилуановСШАУкраинаРоссияЕвросоюзEuroclearG7Санкции в отношении России
 
 
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