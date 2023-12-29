СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
WP: США не могут дать Украине замороженные активы России без согласия стран ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине без согласия европейских стран, пишет колумнист The Washington Post Джош Рогин.
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"Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда", — сослался автор на неназванного чиновника в администрации Байдена.
При это обозреватель отметил, что среди европейских стран относительно этого вопроса консенсуса нет.
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"Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро", — пишет автор статьи со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Кроме того, Украина, по словам колумниста, рискует лишиться способности "выжить в качестве функционирующей" страны.
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Европейский центральный банк ранее предупредил, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.