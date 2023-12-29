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Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев - РИА Новости, 29.12.2023
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13:08 29.12.2023 (обновлено: 14:50 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/aktivy-1918945333.html
Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев - РИА Новости, 29.12.2023
Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
У России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:08
2023-12-29T14:50
россия
дмитрий песков
экономика
сша
украина
джон кирби
антон силуанов
евросоюз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Понимая полную непредсказуемость наших контрагентов, их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам мировой экономической системы, я имею в виду резервную валюту основную, принцип неприкосновенности собственности и так далее, мы заранее анализировали возможные ответные шаги и все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам&quot;, — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что эффект бумеранга от санкций против Москвы очевиден, многие иностранцы начали задумываться об этом."Такие действия в плане объема воровства наших активов — они будут иметь более пагубные последствия", — добавил Песков.В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия и ЕС усомнились в планах США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов, сочтя необходимым сначала тщательно оценить законность такой меры.На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.Европейский центральный банк ранее предупредил, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html
https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html
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россия, дмитрий песков, экономика, сша, украина, джон кирби, антон силуанов, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии, европейский центральный банк, европа
Россия, Дмитрий Песков, Экономика, США, Украина, Джон Кирби, Антон Силуанов, Евросоюз, Euroclear, G7, Санкции в отношении России, Европейский центральный банк, Европа
Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев

Песков заявил о возможности ответа на конфискацию Западом российских активов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. У России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Понимая полную непредсказуемость наших контрагентов, их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам мировой экономической системы, я имею в виду резервную валюту основную, принцип неприкосновенности собственности и так далее, мы заранее анализировали возможные ответные шаги и все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что эффект бумеранга от санкций против Москвы очевиден, многие иностранцы начали задумываться об этом.
"Такие действия в плане объема воровства наших активов — они будут иметь более пагубные последствия", — добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы
22 декабря, 12:43
В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия и ЕС усомнились в планах США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов, сочтя необходимым сначала тщательно оценить законность такой меры.
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Европейский центральный банк ранее предупредил, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
Вчера, 04:32
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.

Ялта - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи украинских активов
Вчера, 08:12
 
РоссияДмитрий ПесковЭкономикаСШАУкраинаДжон КирбиАнтон СилуановЕвросоюзEuroclearG7Санкции в отношении РоссииЕвропейский центральный банкЕвропа
 
 
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