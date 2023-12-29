https://ria.ru/20231229/aeroporty-1918940195.html

Туристам рекомендуют заранее приезжать в аэропорты в праздники

Туристам рекомендуют заранее приезжать в аэропорты в праздники - РИА Новости, 29.12.2023

Туристам рекомендуют заранее приезжать в аэропорты в праздники

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в период новогодних праздников просит пассажиров приезжать в аэропорты заранее, говорится в ее сообщении. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:58

2023-12-29T12:58

2023-12-29T12:58

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в период новогодних праздников просит пассажиров приезжать в аэропорты заранее, говорится в ее сообщении. "Вниманию пассажиров, вылетающих в период новогодних праздников. В связи с высокой нагрузкой на аэропортовые службы в выходные и праздничные дни, просим прибывать в аэропорт вылета заранее для прохождения предполетных формальностей: минимум за 3 часа до времени окончания регистрации на ваш рейс", - предупреждает перевозчик. Авиакомпания напоминает, что регистрация в терминалах B и C аэропорта "Шереметьево" начинается за шесть часов и заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса. "Обратите внимание, в других аэропортах время начала и окончания регистрации, как правило, отличается", - отмечает авиакомпания. "Аэрофлот" напоминает и о возможности пройти регистрацию онлайн. Она начинается за 24 часа и заканчивается за 45 минут до вылета рейса. "При этом следует заложить достаточное время на регистрацию багажа и другие формальности", - уточнятся в сообщении.

https://ria.ru/20231209/avia-1914625474.html

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