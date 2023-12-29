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"Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов - РИА Новости, 29.12.2023
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14:01 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918965650.html
"Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов
"Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов - РИА Новости, 29.12.2023
"Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продлевает действие программы "плоских" тарифов на 2024 год, сообщила компания. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:01
2023-12-29T14:01
экономика
россия
москва
калининград
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продлевает действие программы "плоских" тарифов на 2024 год, сообщила компания. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Глава государства согласился с предложением топ-менеджера перевозчика продлить действие плоских тарифов на следующий год. "Специальные фиксированные цены действуют для перелётов экономическим классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград. Стоимость билетов на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан составляет 17 100 руб. в одну сторону, 28 400 руб. туда и обратно. На рейсах авиакомпании "Россия": 15 050 руб. в одну сторону, 25 000 руб. туда и обратно. Стоимость билета на рейсах в Калининград — 6 400 руб. в один конец и 10 650 руб. туда и обратно", - говорится в сообщении. Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая основные периоды повышенного спроса: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска. Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по "плоским" тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года. Таким образом "Аэрофлот" стремится сохранять для россиян приемлемые цены на авиаперелёты по социально значимым направлениям. По условиям тарифа в стоимость включено одно место багажа. Приобрести билеты можно на любую дату с 1 января по 30 сентября 2024 года. Перевозку необходимо оформить в течение 24 часов с момента бронирования. Детям до 12 лет, которые путешествуют вместе со взрослыми на отдельном месте, предоставляется дополнительная скидка 15%. Участникам программы "Аэрофлот Бонус" за перелёт начисляется 25% миль. Изменение условий перевозки и возврат возможны с дополнительной оплатой. Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" запущена по инициативе авиаперевозчика и получила поддержку президента России Владимира Путина. Авиакомпания сохраняет свои социальные обязательства и постоянно работает над повышением мобильности населения и транспортной доступности регионов. С начала действия программы авиакомпании Группы "Аэрофлот" перевезли по "плоским" тарифам более 17 миллионов пассажиров.
https://ria.ru/20231229/putin-1918959046.html
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экономика, россия, москва, калининград, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Москва, Калининград, Владимир Путин, Аэрофлот
"Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов

"Аэрофлот" продлит действие программы "плоских" тарифов на 2024 год

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продлевает действие программы "плоских" тарифов на 2024 год, сообщила компания.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Глава государства согласился с предложением топ-менеджера перевозчика продлить действие плоских тарифов на следующий год.
Билетные кассы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Путин попросил главу "Аэрофлота" держать качество обслуживания
Вчера, 13:50
"Специальные фиксированные цены действуют для перелётов экономическим классом из Москвы в пункты Дальнего Востока и Калининград. Стоимость билетов на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан составляет 17 100 руб. в одну сторону, 28 400 руб. туда и обратно. На рейсах авиакомпании "Россия": 15 050 руб. в одну сторону, 25 000 руб. туда и обратно. Стоимость билета на рейсах в Калининград — 6 400 руб. в один конец и 10 650 руб. туда и обратно", - говорится в сообщении.
Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая основные периоды повышенного спроса: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска. Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по "плоским" тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года. Таким образом "Аэрофлот" стремится сохранять для россиян приемлемые цены на авиаперелёты по социально значимым направлениям.
По условиям тарифа в стоимость включено одно место багажа. Приобрести билеты можно на любую дату с 1 января по 30 сентября 2024 года. Перевозку необходимо оформить в течение 24 часов с момента бронирования. Детям до 12 лет, которые путешествуют вместе со взрослыми на отдельном месте, предоставляется дополнительная скидка 15%. Участникам программы "Аэрофлот Бонус" за перелёт начисляется 25% миль. Изменение условий перевозки и возврат возможны с дополнительной оплатой.
Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" запущена по инициативе авиаперевозчика и получила поддержку президента России Владимира Путина. Авиакомпания сохраняет свои социальные обязательства и постоянно работает над повышением мобильности населения и транспортной доступности регионов. С начала действия программы авиакомпании Группы "Аэрофлот" перевезли по "плоским" тарифам более 17 миллионов пассажиров.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов
Вчера, 13:25
 
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