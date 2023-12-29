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"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов - РИА Новости, 29.12.2023
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13:25 29.12.2023 (обновлено: 14:10 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918951743.html
"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов
"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов - РИА Новости, 29.12.2023
"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов
Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:25
2023-12-29T14:10
аэрофлот
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский."Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 миллионов пассажиров, это на 15% больше результатов предыдущего года", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Александровский в сентябре говорил, что группа "Аэрофлот" планирует пассажиропоток на 2023 год на уровне 45 миллионов человек. В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.Топ-менеджер также уточнил, что авиакомпания "Аэрофлот", парк которой насчитывает 171 самолет, по итогам года перевезет 25 миллионов пассажиров, "Россия", на счету которой 136 лайнеров, - 9 миллионов пассажиров. Лоукостер "Победа" с 41 самолетом в парке обеспечит перевозку 13 миллионов человек.
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аэрофлот, россия, владимир путин
Аэрофлот, Россия, Владимир Путин
"Аэрофлот" в этом году увеличит перевозки пассажиров на 15 процентов

Глава "Аэрофлота" сообщил об увеличении перевозок пассажиров до 47 млн человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа") в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 миллионов пассажиров, это на 15% больше результатов предыдущего года", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Александровский в сентябре говорил, что группа "Аэрофлот" планирует пассажиропоток на 2023 год на уровне 45 миллионов человек. В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.
Топ-менеджер также уточнил, что авиакомпания "Аэрофлот", парк которой насчитывает 171 самолет, по итогам года перевезет 25 миллионов пассажиров, "Россия", на счету которой 136 лайнеров, - 9 миллионов пассажиров. Лоукостер "Победа" с 41 самолетом в парке обеспечит перевозку 13 миллионов человек.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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АэрофлотРоссияВладимир Путин
 
 
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