https://ria.ru/20231228/zhoga-1918778830.html
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:15
2023-12-28T15:15
2023-12-28T15:38
выборы президента россии — 2024
донецкая народная республика
россия
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артем жога
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. "Все мы уже знаем, как работает Владимир Владимирович и как он поддерживает Донбасс", - заявил он, оставляя свою подпись в бланке. Жога в качестве сопредседателя центрального избирательного штаба Путина принял участие в работе республиканского отделения, принял несколько посетителей и пообщался с волонтерами. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Жога поставил подпись за выдвижение Путина кандидатом на выборы президента