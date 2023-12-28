https://ria.ru/20231228/zhoga-1918778830.html

Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023

Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:15

2023-12-28T15:15

2023-12-28T15:38

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

владимир путин

артем жога

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. "Все мы уже знаем, как работает Владимир Владимирович и как он поддерживает Донбасс", - заявил он, оставляя свою подпись в бланке. Жога в качестве сопредседателя центрального избирательного штаба Путина принял участие в работе республиканского отделения, принял несколько посетителей и пообщался с волонтерами. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html

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россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога