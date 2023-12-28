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Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:15 28.12.2023 (обновлено: 15:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zhoga-1918778830.html
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:15
2023-12-28T15:38
выборы президента россии — 2024
донецкая народная республика
россия
владимир путин
артем жога
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. "Все мы уже знаем, как работает Владимир Владимирович и как он поддерживает Донбасс", - заявил он, оставляя свою подпись в бланке. Жога в качестве сопредседателя центрального избирательного штаба Путина принял участие в работе республиканского отделения, принял несколько посетителей и пообщался с волонтерами. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога
Жога поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Жога поставил подпись за выдвижение Путина кандидатом на выборы президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Бывший командир подразделения "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артём Жога поставил свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
«
"Все мы уже знаем, как работает Владимир Владимирович и как он поддерживает Донбасс", - заявил он, оставляя свою подпись в бланке.
Жога в качестве сопредседателя центрального избирательного штаба Путина принял участие в работе республиканского отделения, принял несколько посетителей и пообщался с волонтерами.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
13:16
 
Выборы президента России — 2024Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинАртем Жога
 
 
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