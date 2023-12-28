Рейтинг@Mail.ru
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:41
2023-12-28T18:41
общество
россия
астрахань
костромская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918831820_0:233:3078:1964_1920x0_80_0_0_76fad70bb335e6de45107037e72f9008.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую железнодорожную станцию. Ранее премьер исполнил мечту другой участницы акции, восьмилетней Снежаны из Астрахани - он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик, где производят знаменитый во всем мире шоколад "Алёнка". А в четверг Мишустин встретился с шестилетним Макаром из Костромской области и десятилетней Ириной из Перми, они приехали в Москву и побывали в Доме правительства. Премьер увиделся с ребятами и их мамами за чаепитием. Мальчику премьер подарил детскую железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах. Девочка получила в подарок к Новому году гитару, а ко дню рождения, который отметила 27 декабря, - караоке-микрофоны. Ира сразу опробовала новый инструмент, наиграв мелодию новогодней песенки "В лесу родилась елочка". Ребятам провели экскурсию по Дому правительства, показали главную елку, пресс-центр и зал, где проходят заседания кабмина, предложили посидеть за столом и почувствовать себя в роли министров.
https://ria.ru/20231227/putin-1918515727.html
https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html
россия
астрахань
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918831820_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a21f888d8b35783d95988ba417fa4ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, астрахань, костромская область, михаил мишустин
Общество, Россия, Астрахань, Костромская область, Михаил Мишустин
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"

Мишустин исполнил мечты ребят с "Елки желаний" о гитаре и детской ж/д станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время чаепития с семьями участников акции "Елка желаний" Ирины Волковой (10 лет) из Перми и Макара Соколова (6 лет) из Костромской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время чаепития с семьями участников акции Елка желаний Ирины Волковой (10 лет) из Перми и Макара Соколова (6 лет) из Костромской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время чаепития с семьями участников акции "Елка желаний" Ирины Волковой (10 лет) из Перми и Макара Соколова (6 лет) из Костромской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую железнодорожную станцию.
Ранее премьер исполнил мечту другой участницы акции, восьмилетней Снежаны из Астрахани - он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик, где производят знаменитый во всем мире шоколад "Алёнка".
Разговор Путина с Никитой и его семьей в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy
Вчера, 17:19
А в четверг Мишустин встретился с шестилетним Макаром из Костромской области и десятилетней Ириной из Перми, они приехали в Москву и побывали в Доме правительства. Премьер увиделся с ребятами и их мамами за чаепитием.
Мальчику премьер подарил детскую железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах. Девочка получила в подарок к Новому году гитару, а ко дню рождения, который отметила 27 декабря, - караоке-микрофоны. Ира сразу опробовала новый инструмент, наиграв мелодию новогодней песенки "В лесу родилась елочка".
Ребятам провели экскурсию по Дому правительства, показали главную елку, пресс-центр и зал, где проходят заседания кабмина, предложили посидеть за столом и почувствовать себя в роли министров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
10:39
 
ОбществоРоссияАстраханьКостромская областьМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала