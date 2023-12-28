https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html

Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"

Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:41

2023-12-28T18:41

2023-12-28T18:41

общество

россия

астрахань

костромская область

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918831820_0:233:3078:1964_1920x0_80_0_0_76fad70bb335e6de45107037e72f9008.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую железнодорожную станцию. Ранее премьер исполнил мечту другой участницы акции, восьмилетней Снежаны из Астрахани - он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик, где производят знаменитый во всем мире шоколад "Алёнка". А в четверг Мишустин встретился с шестилетним Макаром из Костромской области и десятилетней Ириной из Перми, они приехали в Москву и побывали в Доме правительства. Премьер увиделся с ребятами и их мамами за чаепитием. Мальчику премьер подарил детскую железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах. Девочка получила в подарок к Новому году гитару, а ко дню рождения, который отметила 27 декабря, - караоке-микрофоны. Ира сразу опробовала новый инструмент, наиграв мелодию новогодней песенки "В лесу родилась елочка". Ребятам провели экскурсию по Дому правительства, показали главную елку, пресс-центр и зал, где проходят заседания кабмина, предложили посидеть за столом и почувствовать себя в роли министров.

https://ria.ru/20231227/putin-1918515727.html

https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html

россия

астрахань

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, астрахань, костромская область, михаил мишустин