https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:41
2023-12-28T18:41
2023-12-28T18:41
общество
россия
астрахань
костромская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую железнодорожную станцию. Ранее премьер исполнил мечту другой участницы акции, восьмилетней Снежаны из Астрахани - он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик, где производят знаменитый во всем мире шоколад "Алёнка". А в четверг Мишустин встретился с шестилетним Макаром из Костромской области и десятилетней Ириной из Перми, они приехали в Москву и побывали в Доме правительства. Премьер увиделся с ребятами и их мамами за чаепитием. Мальчику премьер подарил детскую железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах. Девочка получила в подарок к Новому году гитару, а ко дню рождения, который отметила 27 декабря, - караоке-микрофоны. Ира сразу опробовала новый инструмент, наиграв мелодию новогодней песенки "В лесу родилась елочка". Ребятам провели экскурсию по Дому правительства, показали главную елку, пресс-центр и зал, где проходят заседания кабмина, предложили посидеть за столом и почувствовать себя в роли министров.
https://ria.ru/20231227/putin-1918515727.html
https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, астрахань, костромская область, михаил мишустин
Общество, Россия, Астрахань, Костромская область, Михаил Мишустин
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
Мишустин исполнил мечты ребят с "Елки желаний" о гитаре и детской ж/д станции
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты еще двух ребят, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок гитару и детскую железнодорожную станцию.
Ранее премьер исполнил мечту другой участницы акции, восьмилетней Снежаны из Астрахани
- он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик, где производят знаменитый во всем мире шоколад "Алёнка".
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А в четверг Мишустин встретился с шестилетним Макаром из Костромской области
и десятилетней Ириной из Перми
, они приехали в Москву
и побывали в Доме правительства. Премьер увиделся с ребятами и их мамами за чаепитием.
Мальчику премьер подарил детскую железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах. Девочка получила в подарок к Новому году гитару, а ко дню рождения, который отметила 27 декабря, - караоке-микрофоны. Ира сразу опробовала новый инструмент, наиграв мелодию новогодней песенки "В лесу родилась елочка".
Ребятам провели экскурсию по Дому правительства, показали главную елку, пресс-центр и зал, где проходят заседания кабмина, предложили посидеть за столом и почувствовать себя в роли министров.
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