https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918730607.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2023
В Турции произошло землетрясение
Турецкие власти сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 в провинции Малатья на востоке страны. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:50
2023-12-28T12:50
2023-12-28T12:50
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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкие власти сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 в провинции Малатья на востоке страны. Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 12.34 (совпадает с мск) в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,3 километра.
https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918728823.html
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в мире, турция
В Турции произошло землетрясение
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,6
АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкие власти сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 в провинции Малатья на востоке страны.
Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 12.34 (совпадает с мск) в районе Ешилюрт.
Очаг землетрясения залегал на глубине 17,3 километра.
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5