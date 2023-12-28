https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918730607.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2023

В Турции произошло землетрясение

Турецкие власти сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 в провинции Малатья на востоке страны. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:50

2023-12-28T12:50

2023-12-28T12:50

в мире

турция

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АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Турецкие власти сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 в провинции Малатья на востоке страны. Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 12.34 (совпадает с мск) в районе Ешилюрт. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,3 километра.

https://ria.ru/20231228/zemletryasenie-1918728823.html

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в мире, турция