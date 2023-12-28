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СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском - РИА Новости, 28.12.2023
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12:22 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском
В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:22
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian.&quot;Некоторые из его советников считают, что он слишком уверен в перспективах прогресса в войне и что он еще не адаптировался к меняющейся действительности&quot;, — говорится в материале.По словам журналиста, побывавшего на Украине, украинского лидера критикуют за то, что он не приспособился к текущей ситуации в конфликте с Россией и "не нашел новый способ говорить с миром или со своей страной".&quot;Можно услышать мнение, что у Зеленского была этакая сверхспособность к общению, но он больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был&quot;, — указал обозреватель.На фоне провалов военных ВСУ западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231228/sdacha-1918678157.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, nbc, политика
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, NBC, Политика
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском

Guardian: Зеленский слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian.
«

"Некоторые из его советников считают, что он слишком уверен в перспективах прогресса в войне и что он еще не адаптировался к меняющейся действительности", — говорится в материале.

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По словам журналиста, побывавшего на Украине, украинского лидера критикуют за то, что он не приспособился к текущей ситуации в конфликте с Россией и "не нашел новый способ говорить с миром или со своей страной".
«

"Можно услышать мнение, что у Зеленского была этакая сверхспособность к общению, но он больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был", — указал обозреватель.

На фоне провалов военных ВСУ западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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