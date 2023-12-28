https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском
В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:22
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911931283_0:95:3122:1851_1920x0_80_0_0_80db50b7671dce713fa7ab289510d3cc.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian."Некоторые из его советников считают, что он слишком уверен в перспективах прогресса в войне и что он еще не адаптировался к меняющейся действительности", — говорится в материале.По словам журналиста, побывавшего на Украине, украинского лидера критикуют за то, что он не приспособился к текущей ситуации в конфликте с Россией и "не нашел новый способ говорить с миром или со своей страной"."Можно услышать мнение, что у Зеленского была этакая сверхспособность к общению, но он больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был", — указал обозреватель.На фоне провалов военных ВСУ западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231228/sdacha-1918678157.html
https://ria.ru/20231228/vooruzhenie-1918632791.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911931283_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9e245e55dab299cd7d375128a4a17e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, nbc, политика
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, NBC, Политика
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском
Guardian: Зеленский слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте