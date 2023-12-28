https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html

СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском

СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском - РИА Новости, 28.12.2023

СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском

В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:22

2023-12-28T12:22

2023-12-28T12:22

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что политик слишком уверен в перспективах прогресса в конфликте с Россией, пишет Guardian."Некоторые из его советников считают, что он слишком уверен в перспективах прогресса в войне и что он еще не адаптировался к меняющейся действительности", — говорится в материале.По словам журналиста, побывавшего на Украине, украинского лидера критикуют за то, что он не приспособился к текущей ситуации в конфликте с Россией и "не нашел новый способ говорить с миром или со своей страной"."Можно услышать мнение, что у Зеленского была этакая сверхспособность к общению, но он больше не самый важный человек в мире в том смысле, в каком он был", — указал обозреватель.На фоне провалов военных ВСУ западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231228/sdacha-1918678157.html

https://ria.ru/20231228/vooruzhenie-1918632791.html

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