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Лавров назвал Зеленского предателем своего народа - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 28.12.2023 (обновлено: 12:27 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918710964.html
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:10
2023-12-28T12:27
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
сергей лавров
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ."Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html
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владимир зеленский, россия, сергей лавров, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Сергей Лавров, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа

Лавров: Зеленский предал оба своих народа

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Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ.
"Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияСергей ЛавровВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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