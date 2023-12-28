https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918710964.html
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа - РИА Новости, 28.12.2023
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:10
2023-12-28T12:10
2023-12-28T12:27
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
сергей лавров
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ."Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_266:0:2387:1591_1920x0_80_0_0_d3daec3ef1bb1e8574e272b970f34911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, россия, сергей лавров, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Сергей Лавров, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал Зеленского предателем своего народа
Лавров: Зеленский предал оба своих народа
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ.
"Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине
всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".
Медведев предложил вариант финала "Слуги народа" с Зеленским 20 лет спустя