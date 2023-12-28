https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918710964.html

Лавров назвал Зеленского предателем своего народа

Лавров назвал Зеленского предателем своего народа - РИА Новости, 28.12.2023

Лавров назвал Зеленского предателем своего народа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:10

2023-12-28T12:10

2023-12-28T12:27

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский предал свой народ."Недавно Зеленский наигранно спрашивал, что-то решил по-русски сказать: "Я его забыл, напомните мне". Вся общественность сетевая смотрит, как он еще несколько лет назад принципиально выступал в духе сценария "Слуги народа": "Отстаньте от русских, это их язык, живите нормально. Я сам еврей, но мой родной язык русский, но я гражданин Украины". Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Министр добавил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914789990.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, россия, сергей лавров, в мире, украина, ситуация в днр и лнр