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Зеленский поделился своими фантазиями и вызвал к себе ярость - РИА Новости, 28.12.2023
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07:02 28.12.2023 (обновлено: 07:35 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918609112.html
Зеленский поделился своими фантазиями и вызвал к себе ярость
Зеленский поделился своими фантазиями и вызвал к себе ярость - РИА Новости, 28.12.2023
Зеленский поделился своими фантазиями и вызвал к себе ярость
Слова Владимира Зеленского о быстрых темпах развития украинской оборонной промышленности вызвали смех и гнев у пользователей социальной сети X. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:02
2023-12-28T07:35
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о быстрых темпах развития украинской оборонной промышленности вызвали смех и гнев у пользователей социальной сети X.Ранее Зеленский на своей странице в социальной сети заявил, что, сохраняя нынешние темпы развития, украинская оборонная промышленность может войти в десятку самых мощных оборонных отраслей всего мира."Не мира, а галактики", — поиздевался Kornel Laskowski."Это шутка?" — поинтересовался Oleksii Yushchenko."Ты бьешь дохлую лошадь, пилигрим", — написал Rodriquez."Кто-то должен сказать комику Зеленскому, что это уже не смешно", — посетовал 2thecenter."Так называемая украинская оборонная промышленность выпрашивает у каждой западной страны деньги и вооружения, почти ничего не производя внутри страны. Отличная бизнес-модель. Хорошая шутка", — пояснил Sasha Lisin."Чистый мусор!" — кратко заметил Rob Libera."Как раз то, что нужно миру — нацистский режим с мощной оборонной промышленностью", — возмутился Michael."Нечисть, тебе наплевать на жизнь моих соотечественников-украинцев, но ты заботишься о западном военно-промышленном комплексе!" — прокомментировал слова Зеленского украинский режиссер Игорь Лопатенок.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги на помощь Украине выделяются в ущерб промышленности и будущему стран ЕС, которые и так переживают нелегкие времена.
https://ria.ru/20231228/poteri-1918606259.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия, Евросоюз

Зеленский поделился своими фантазиями и вызвал к себе ярость

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о быстрых темпах развития украинской оборонной промышленности вызвали смех и гнев у пользователей социальной сети X.
Ранее Зеленский на своей странице в социальной сети заявил, что, сохраняя нынешние темпы развития, украинская оборонная промышленность может войти в десятку самых мощных оборонных отраслей всего мира.
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"Не мира, а галактики", — поиздевался Kornel Laskowski.
"Это шутка?" — поинтересовался Oleksii Yushchenko.
«
"Ты бьешь дохлую лошадь, пилигрим", — написал Rodriquez.
"Кто-то должен сказать комику Зеленскому, что это уже не смешно", — посетовал 2thecenter.
"Так называемая украинская оборонная промышленность выпрашивает у каждой западной страны деньги и вооружения, почти ничего не производя внутри страны. Отличная бизнес-модель. Хорошая шутка", — пояснил Sasha Lisin.
«
"Чистый мусор!" — кратко заметил Rob Libera.
"Как раз то, что нужно миру — нацистский режим с мощной оборонной промышленностью", — возмутился Michael.
"Нечисть, тебе наплевать на жизнь моих соотечественников-украинцев, но ты заботишься о западном военно-промышленном комплексе!" — прокомментировал слова Зеленского украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деньги на помощь Украине выделяются в ущерб промышленности и будущему стран ЕС, которые и так переживают нелегкие времена.
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