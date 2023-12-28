https://ria.ru/20231228/zaporozhe-1918592469.html

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2023

В Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T00:05

2023-12-28T00:05

2023-12-28T00:05

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о звуках взрывов в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 23.32 мск. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231227/vzryvy-1918342682.html

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россия, запорожье, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире