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В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников
В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников - РИА Новости, 28.12.2023
В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников
В Одессе местные правоохранители обезвредили вооруженного военного, взявшего в заложники жену и тринадцатилетнюю дочь, по предварительным данным, он был под... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:34
2023-12-28T18:34
2023-12-28T18:34
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Одессе местные правоохранители обезвредили вооруженного военного, взявшего в заложники жену и тринадцатилетнюю дочь, по предварительным данным, он был под воздействием наркотиков, сообщает в четверг украинское издание "Думская". "Военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. У мужчины было оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В издании отметили, что мужчину уже обезвредили, его задержали спецназовцы. По предварительной информации, военный был под воздействием наркотиков. Судя по опубликованным фотографиям, военного вывели из квартиры. Как отмечает в свою очередь "Канал 24", журналисты пытались получить комментарий у главного управления национальной полиции Одесской области. Там сообщили, что все обстоятельства происшествия выясняются, а также устанавливается информация о том, действительно ли указанный мужчина был военным и имел оружие.
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одесса, одесская область, в мире
Одесса, Одесская область, В мире
В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников
"Думская": в Одессе обезвредили военного, взявшего в заложники жену и ребенка
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Одессе местные правоохранители обезвредили вооруженного военного, взявшего в заложники жену и тринадцатилетнюю дочь, по предварительным данным, он был под воздействием наркотиков, сообщает в четверг украинское издание "Думская".
"Военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. У мужчины было оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В издании отметили, что мужчину уже обезвредили, его задержали спецназовцы. По предварительной информации, военный был под воздействием наркотиков. Судя по опубликованным фотографиям, военного вывели из квартиры.
Как отмечает в свою очередь "Канал 24", журналисты пытались получить комментарий у главного управления национальной полиции Одесской области
. Там сообщили, что все обстоятельства происшествия выясняются, а также устанавливается информация о том, действительно ли указанный мужчина был военным и имел оружие.
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