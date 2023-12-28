https://ria.ru/20231228/zalozhniki-1918830878.html

В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников

В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников - РИА Новости, 28.12.2023

В Одессе обезвредили вооруженного военного, взявшего заложников

В Одессе местные правоохранители обезвредили вооруженного военного, взявшего в заложники жену и тринадцатилетнюю дочь, по предварительным данным, он был под... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:34

2023-12-28T18:34

2023-12-28T18:34

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Одессе местные правоохранители обезвредили вооруженного военного, взявшего в заложники жену и тринадцатилетнюю дочь, по предварительным данным, он был под воздействием наркотиков, сообщает в четверг украинское издание "Думская". "Военный взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. У мужчины было оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В издании отметили, что мужчину уже обезвредили, его задержали спецназовцы. По предварительной информации, военный был под воздействием наркотиков. Судя по опубликованным фотографиям, военного вывели из квартиры. Как отмечает в свою очередь "Канал 24", журналисты пытались получить комментарий у главного управления национальной полиции Одесской области. Там сообщили, что все обстоятельства происшествия выясняются, а также устанавливается информация о том, действительно ли указанный мужчина был военным и имел оружие.

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918824354.html

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