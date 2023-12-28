https://ria.ru/20231228/zabastovka-1918818584.html

Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку

Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку - РИА Новости, 28.12.2023

Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку

Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новой двухдневной забастовке в знак протеста против действий правительства, она начнется 1... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:27

2023-12-28T17:27

2023-12-28T17:27

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петтери орпо

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новой двухдневной забастовке в знак протеста против действий правительства, она начнется 1 февраля. Трудовое объединение выступает против правительственной программы 77-го кабмина Петтери Орпо, в которой предусматривается реформа рынка труда. "Профсоюз останавливает работу промышленных зон Коккола и Килпилахти 1 и 2 февраля 2024 года", - заявил в четверг на пресс-конференции председатель профсоюза Рику Аалто. Трансляция велась на сайте общественного вещателя Yle. Компания Neste, один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, заявила о готовности участвовать в забастовке промышленников. "Политика правительства наносит серьезный удар по льготам, правам и условиям труда работников. Поэтому у сотрудников нет другого выбора, кроме как платить тем же", - заявил представитель Neste Сами Рююнянен. Ранее в Финляндии прошла масштабная забастовка, организованная Центральным объединением профсоюзов (SAK), в которой приняли участие около 100 тысяч работников и тысяча различных компаний и предприятий. По данным издания IltaLehti, в ходе однодневной забастовки было почти полностью остановлено движение транспорта в крупных городах. Логистические компании, предприятия пищевой и технической промышленности, компании водоснабжения, а также энергетические компании практически полностью прекратили свою работу в этот день. Была нарушена работа портов, туристических агентств, компаний, оказывающих услуги в сферах общественного питания, спорта и культуры. Министр труда Арто Сатонен оценил убытки страны в 100-130 миллионов евро в день забастовки. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии, которая должна быть реализована до 2027 года, обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Профсоюзы выступают против этих изменений и с 26 сентября проводят акции протеста.

https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, петтери орпо