https://ria.ru/20231228/zabastovka-1918818584.html
Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку
Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку - РИА Новости, 28.12.2023
Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку
Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новой двухдневной забастовке в знак протеста против действий правительства, она начнется 1... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:27
2023-12-28T17:27
2023-12-28T17:27
в мире
финляндия
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888658307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3a0185600b29930d0c0cdba06920883.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил о новой двухдневной забастовке в знак протеста против действий правительства, она начнется 1 февраля. Трудовое объединение выступает против правительственной программы 77-го кабмина Петтери Орпо, в которой предусматривается реформа рынка труда. "Профсоюз останавливает работу промышленных зон Коккола и Килпилахти 1 и 2 февраля 2024 года", - заявил в четверг на пресс-конференции председатель профсоюза Рику Аалто. Трансляция велась на сайте общественного вещателя Yle. Компания Neste, один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, заявила о готовности участвовать в забастовке промышленников. "Политика правительства наносит серьезный удар по льготам, правам и условиям труда работников. Поэтому у сотрудников нет другого выбора, кроме как платить тем же", - заявил представитель Neste Сами Рююнянен. Ранее в Финляндии прошла масштабная забастовка, организованная Центральным объединением профсоюзов (SAK), в которой приняли участие около 100 тысяч работников и тысяча различных компаний и предприятий. По данным издания IltaLehti, в ходе однодневной забастовки было почти полностью остановлено движение транспорта в крупных городах. Логистические компании, предприятия пищевой и технической промышленности, компании водоснабжения, а также энергетические компании практически полностью прекратили свою работу в этот день. Была нарушена работа портов, туристических агентств, компаний, оказывающих услуги в сферах общественного питания, спорта и культуры. Министр труда Арто Сатонен оценил убытки страны в 100-130 миллионов евро в день забастовки. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии, которая должна быть реализована до 2027 года, обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Профсоюзы выступают против этих изменений и с 26 сентября проводят акции протеста.
https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html
https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888658307_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_0582a7994c45af6f392ee22c175895eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, петтери орпо
В мире, Финляндия, Петтери Орпо
Промышленный профсоюз в Финляндии проведет двухдневную забастовку
Промышленный профсоюз в Финляндии проведет забастовку с 1 по 2 февраля
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в Финляндии объявил
о новой двухдневной забастовке в знак протеста против действий правительства, она начнется 1 февраля.
Трудовое объединение выступает против правительственной программы 77-го кабмина Петтери Орпо
, в которой предусматривается реформа рынка труда.
"Профсоюз останавливает работу промышленных зон Коккола и Килпилахти 1 и 2 февраля 2024 года", - заявил в четверг на пресс-конференции председатель профсоюза Рику Аалто. Трансляция велась на сайте общественного вещателя Yle.
Компания Neste, один из ведущих мировых производителей так называемого возобновляемого топлива, заявила о готовности участвовать в забастовке промышленников.
"Политика правительства наносит серьезный удар по льготам, правам и условиям труда работников. Поэтому у сотрудников нет другого выбора, кроме как платить тем же", - заявил представитель Neste Сами Рююнянен.
Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО
Ранее в Финляндии прошла масштабная забастовка, организованная Центральным объединением профсоюзов (SAK), в которой приняли участие около 100 тысяч работников и тысяча различных компаний и предприятий. По данным издания IltaLehti, в ходе однодневной забастовки было почти полностью остановлено движение транспорта в крупных городах. Логистические компании, предприятия пищевой и технической промышленности, компании водоснабжения, а также энергетические компании практически полностью прекратили свою работу в этот день. Была нарушена работа портов, туристических агентств, компаний, оказывающих услуги в сферах общественного питания, спорта и культуры. Министр труда Арто Сатонен оценил убытки страны в 100-130 миллионов евро в день забастовки.
В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии, которая должна быть реализована до 2027 года, обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Профсоюзы выступают против этих изменений и с 26 сентября проводят акции протеста.
В Финляндии сделали шокирующее заявление о России