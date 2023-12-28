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В Японии без согласия Окинавы одобрили продолжение строительства базы США - РИА Новости, 28.12.2023
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08:38 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/yaponiya-1918614986.html
В Японии без согласия Окинавы одобрили продолжение строительства базы США
В Японии без согласия Окинавы одобрили продолжение строительства базы США - РИА Новости, 28.12.2023
В Японии без согласия Окинавы одобрили продолжение строительства базы США
Власти Японии впервые использовали возможность вместо префектуры Окинава одобрить строительство новой базы США в районе города Наго для переноса сюда базы... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:38
2023-12-28T08:38
в мире
окинава
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ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Власти Японии впервые использовали возможность вместо префектуры Окинава одобрить строительство новой базы США в районе города Наго для переноса сюда базы Футэмма из этой же префектуры, сообщил телеканал NHK. Многочисленные судебные процессы между государством и префектурой вокруг строительства сопровождают планы переноса базы. Это в значительной степени тормозит процесс уже начатого строительства: согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна была произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в городе Наго в той же префектуре. Префектура неоднократно подавала в суд на центральные власти, что сильно задерживало процесс засыпки прибрежной полосы, но после очередного решения суда, подтверждавшего правоту властей, процесс возобновлялся. В данном случае от префектуры потребовалось одобрение для проведения работ по укреплению грунта, так как в процессе засыпки прибрежной полосы обнаружились участки слабого грунта на общей площади 66 гектаров. Для его укрепления необходимо вбить 71 тысячу свай. Изменение первоначального плана засыпки потребовало одобрения префектуры. После того как префектура проиграла серию судебных разбирательств, ее обязали дать такое одобрение по суду. Суд обязал префектуру одобрить проведение строительства до 25 декабря, но так как ее губернатор и администрация выступают против, государство впервые применило положение закона о региональных администрациях, согласно которому государство может взять на себя вместо местных властей функцию одобрения строительства, если местные власти до истечения срока, указанного судом, не сделали этого. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил, что направил апелляцию в Верховный суд. Однако сам факт подачи апелляции не может остановить начало работ, к которым минобороны Японии рассчитывает приступить уже в середине января. Остановить работы может только победа префектуры в суде. Базу Футэмма ВМС США на Окинаве, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко в городе Наго в пределах той же префектуры. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
https://ria.ru/20231013/bespilotniki-1902440129.html
https://ria.ru/20210204/okinava-1596003887.html
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в мире, окинава, япония, сша
В мире, Окинава, Япония, США
В Японии без согласия Окинавы одобрили продолжение строительства базы США

Власти Японии вместо Окинавы одобрили продолжение строительства базы США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin SuttonИстребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы Кадена, Япония - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Sutton
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Власти Японии впервые использовали возможность вместо префектуры Окинава одобрить строительство новой базы США в районе города Наго для переноса сюда базы Футэмма из этой же префектуры, сообщил телеканал NHK.
Многочисленные судебные процессы между государством и префектурой вокруг строительства сопровождают планы переноса базы. Это в значительной степени тормозит процесс уже начатого строительства: согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна была произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в городе Наго в той же префектуре. Префектура неоднократно подавала в суд на центральные власти, что сильно задерживало процесс засыпки прибрежной полосы, но после очередного решения суда, подтверждавшего правоту властей, процесс возобновлялся.
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В данном случае от префектуры потребовалось одобрение для проведения работ по укреплению грунта, так как в процессе засыпки прибрежной полосы обнаружились участки слабого грунта на общей площади 66 гектаров. Для его укрепления необходимо вбить 71 тысячу свай. Изменение первоначального плана засыпки потребовало одобрения префектуры. После того как префектура проиграла серию судебных разбирательств, ее обязали дать такое одобрение по суду.
Суд обязал префектуру одобрить проведение строительства до 25 декабря, но так как ее губернатор и администрация выступают против, государство впервые применило положение закона о региональных администрациях, согласно которому государство может взять на себя вместо местных властей функцию одобрения строительства, если местные власти до истечения срока, указанного судом, не сделали этого.
Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил, что направил апелляцию в Верховный суд. Однако сам факт подачи апелляции не может остановить начало работ, к которым минобороны Японии рассчитывает приступить уже в середине января. Остановить работы может только победа префектуры в суде.
Базу Футэмма ВМС США на Окинаве, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко в городе Наго в пределах той же префектуры. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
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