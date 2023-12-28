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Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе - РИА Новости, 28.12.2023
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13:53 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/yanvar-1918755426.html
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе - РИА Новости, 28.12.2023
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе
Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:53
2023-12-28T13:53
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В северной половине европейской и азиатской частей страны (средняя температура в январе) прогнозируется ниже нормы, в умеренных широтах - около нормы, а в южных регионах, и европейской части страны, и азиатской - температурный фон выше нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, январь в европейской России будет снежным. При этом, сообщил синоптик, в первые дни месяца в Центральной России ожидаются аномально низкие температуры.
https://ria.ru/20231228/temperatura-1918750980.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе

Вильфанд: январь в европейской России будет теплым и снежным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В северной половине европейской и азиатской частей страны (средняя температура в январе) прогнозируется ниже нормы, в умеренных широтах - около нормы, а в южных регионах, и европейской части страны, и азиатской - температурный фон выше нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, январь в европейской России будет снежным. При этом, сообщил синоптик, в первые дни месяца в Центральной России ожидаются аномально низкие температуры.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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