https://ria.ru/20231228/yanvar-1918755426.html
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе - РИА Новости, 28.12.2023
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе
Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:53
2023-12-28T13:53
2023-12-28T13:53
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918183647_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_75fe40609f0eda66cfc5a1b4511b81e6.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В северной половине европейской и азиатской частей страны (средняя температура в январе) прогнозируется ниже нормы, в умеренных широтах - около нормы, а в южных регионах, и европейской части страны, и азиатской - температурный фон выше нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, январь в европейской России будет снежным. При этом, сообщил синоптик, в первые дни месяца в Центральной России ожидаются аномально низкие температуры.
https://ria.ru/20231228/temperatura-1918750980.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918183647_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9efe73003a3d0ed8d09cb42652952c02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе
Вильфанд: январь в европейской России будет теплым и снежным