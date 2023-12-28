https://ria.ru/20231228/yanvar-1918755426.html

Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе

Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе - РИА Новости, 28.12.2023

Вильфанд рассказал, какой будет погода в январе

Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:53

2023-12-28T13:53

2023-12-28T13:53

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура в январе в европейской части России в среднем будет выше нормы, погода будет снежной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В северной половине европейской и азиатской частей страны (средняя температура в январе) прогнозируется ниже нормы, в умеренных широтах - около нормы, а в южных регионах, и европейской части страны, и азиатской - температурный фон выше нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, январь в европейской России будет снежным. При этом, сообщил синоптик, в первые дни месяца в Центральной России ожидаются аномально низкие температуры.

https://ria.ru/20231228/temperatura-1918750980.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода