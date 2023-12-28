https://ria.ru/20231228/yakutiya-1918734503.html

Полицейские в Якутии помогли туристам из Китая

Полицейские в Якутии помогли туристам из Китая - РИА Новости, 28.12.2023

Полицейские в Якутии помогли туристам из Китая

Полицейские в Якутии помогли китайским туристам, у которых по пути на Полюс холода на трассе "Колыма" заглохла машина, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:43

2023-12-28T13:43

2023-12-28T13:43

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ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Полицейские в Якутии помогли китайским туристам, у которых по пути на Полюс холода на трассе "Колыма" заглохла машина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В Якутии инспекторы ДПС Виктор Васильев и Родион Ксенофонтов помогли туристам из Китая, чья машина заглохла от холода на трассе "Колыма", - рассказала она. По словам Волк, молодая пара мечтала увидеть Полюс холода, но их машина оказалась не готова к экстремальным морозам Крайнего Севера. "Полицейские заметили автомобиль с туристами на обочине дороги поздним вечером, помогли туристам отогреть машину в гараже местного жителя и сопроводили до теплой стоянки, где автомобиль утеплили. Пара из Китая поблагодарила инспекторов ДПС за их помощь в сложной ситуации", - отметила она. В настоящее время на право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов. Сейчас в разных районах Якутии от -35 до -50 градусов, в Оймяконе -49 градусов.

https://ria.ru/20231224/puteshestviya-1917545176.html

китай

оймякон

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