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В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей
В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей - РИА Новости, 28.12.2023
В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей
Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:41
2023-12-28T15:41
2023-12-28T15:41
россия
приморский край
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в начале года семьям, проживающим на территории Приморского края с тремя и более детьми, была вдвое увеличена сумма единовременной выплаты. Сегодня она составляется 1 миллион рублей, ее можно направить на полное или частичное погашение ипотечного займа. "Теперь правительство приняло решение продлить такую программу на следующие два года и выделить на эти цели около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Средства позволят поддержать многодетные семьи, им это станет хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918582096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, михаил мишустин, общество
Россия, Приморский край, Михаил Мишустин, Общество
В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей
В Приморье на два года продлят программу выплат для семей с тремя и более детьми