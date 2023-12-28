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В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей - РИА Новости, 28.12.2023
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15:41 28.12.2023
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В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей
В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей - РИА Новости, 28.12.2023
В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей
Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:41
2023-12-28T15:41
россия
приморский край
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в начале года семьям, проживающим на территории Приморского края с тремя и более детьми, была вдвое увеличена сумма единовременной выплаты. Сегодня она составляется 1 миллион рублей, ее можно направить на полное или частичное погашение ипотечного займа. "Теперь правительство приняло решение продлить такую программу на следующие два года и выделить на эти цели около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Средства позволят поддержать многодетные семьи, им это станет хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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россия, приморский край, михаил мишустин, общество
Россия, Приморский край, Михаил Мишустин, Общество
В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей

В Приморье на два года продлят программу выплат для семей с тремя и более детьми

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в начале года семьям, проживающим на территории Приморского края с тремя и более детьми, была вдвое увеличена сумма единовременной выплаты. Сегодня она составляется 1 миллион рублей, ее можно направить на полное или частичное погашение ипотечного займа.
"Теперь правительство приняло решение продлить такую программу на следующие два года и выделить на эти цели около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Средства позволят поддержать многодетные семьи, им это станет хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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