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В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей

В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей - РИА Новости, 28.12.2023

В Приморье продлят программу выплат для многодетных семей

Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:41

2023-12-28T15:41

2023-12-28T15:41

россия

приморский край

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с 3 и более детьми в Приморье на два года, на эти цели направят 1,4 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в начале года семьям, проживающим на территории Приморского края с тремя и более детьми, была вдвое увеличена сумма единовременной выплаты. Сегодня она составляется 1 миллион рублей, ее можно направить на полное или частичное погашение ипотечного займа. "Теперь правительство приняло решение продлить такую программу на следующие два года и выделить на эти цели около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Средства позволят поддержать многодетные семьи, им это станет хорошим подспорьем для улучшения жилищных условий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918582096.html

россия

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, приморский край, михаил мишустин, общество