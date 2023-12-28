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Избирком Сербии: миссия ОБСЕ оценила прошедшие в стране выборы

Избирком Сербии: миссия ОБСЕ оценила прошедшие в стране выборы - РИА Новости, 28.12.2023

Избирком Сербии: миссия ОБСЕ оценила прошедшие в стране выборы

Миссия БДИПЧ ОБСЕ указала, что выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93%... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:55

2023-12-28T18:55

2023-12-28T18:55

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БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Миссия БДИПЧ ОБСЕ указала, что выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93% участков, заявил избирком Сербии. Председатель Республиканской избирательной комиссия (РИК) Сербии Владимир Димитриевич провел встречу с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в Сербии Альбертом Йонсоном. Глава сербского избиркома проинформировал представителей ОБСЕ, что РИК получил 34 жалобы на ход голосования из-за различных нарушений и что на 34 избирательных участках пройдет повторное голосование 30 декабря. "Йонсон отметил, что БДИПЧ в предварительном отчете констатировал очень малое число серьезных нарушений в виде подкупа избирателей или многократного голосования одного избирателя, и что голосование на 93% участков в Сербии оценено положительно, а также, что в начале предварительного отчета миссии указано, что выборы в Сербии прошли гладко и без каких-то больших проблем и трудностей", - заявила пресс-служба сербского избиркома. Сторонники прозападной оппозиции в Сербии, несогласные с результатами выборов, назначили на 29 декабря 24-часовую блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде. Высшая прокуратура сообщила в среду, что семеро участников беспорядков перед зданием администрации Белграда в ночь на 25 декабря признали свою вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое выпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста, их ожидает суд. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918699809.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, рик