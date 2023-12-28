https://ria.ru/20231228/vybory-1918815098.html

"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России

"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России - РИА Новости, 28.12.2023

"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России

Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:16

2023-12-28T17:16

2023-12-28T17:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России в 2023 году. "На состоявшемся 26 декабря 2023 года заседании федерального совета "Партии Дела" единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале партии.Партия поставила задачу всем членам и структурным подразделениям активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина. "Считаем, что в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления на нашу Родину предлагать смену Верховного Главнокомандующего недопустимо", - говорится в сообщении. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин