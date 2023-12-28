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"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России - РИА Новости, 28.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
17:16 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/vybory-1918815098.html
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России - РИА Новости, 28.12.2023
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России
Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:16
2023-12-28T17:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России в 2023 году. &quot;На состоявшемся 26 декабря 2023 года заседании федерального совета &quot;Партии Дела&quot; единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации&quot;, - сообщается в Telegram-канале партии.Партия поставила задачу всем членам и структурным подразделениям активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина. "Считаем, что в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления на нашу Родину предлагать смену Верховного Главнокомандующего недопустимо", - говорится в сообщении. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России

"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России в 2023 году.
«

"На состоявшемся 26 декабря 2023 года заседании федерального совета "Партии Дела" единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале партии.

Партия поставила задачу всем членам и структурным подразделениям активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина.
«
"Считаем, что в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления на нашу Родину предлагать смену Верховного Главнокомандующего недопустимо", - говорится в сообщении.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Партия пенсионеров" поддержит Путина на президентских выборах
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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