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"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России - РИА Новости, 28.12.2023
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России
Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:16
2023-12-28T17:16
2023-12-28T17:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Всероссийская "Партия Дела" во время заседания федерального совета партии приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России в 2023 году. "На состоявшемся 26 декабря 2023 года заседании федерального совета "Партии Дела" единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Владимировича Путина на выборах президента Российской Федерации", - сообщается в Telegram-канале партии.Партия поставила задачу всем членам и структурным подразделениям активно включиться в сбор подписей в поддержку Путина. "Считаем, что в условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления на нашу Родину предлагать смену Верховного Главнокомандующего недопустимо", - говорится в сообщении. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231221/pensionery-1917235020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России в 2024 году