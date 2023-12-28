Суд заочно приговорил украинского военного Бурковского к 16 годам тюрьмы
Суд заочно приговорил украинского военного с позывным "Киборг" к 16 годам тюрьмы
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный Суд ДНР заочно приговорил украинского военного Сергея Бурковского, обвиняемого в применении запрещенных методов ведения войны, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в пресс-службе Савеловского суда Москвы сообщали РИА Новости, что украинский военный Сергей Бурковский был заочно арестован по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны.
"Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные СК России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора заместителю командира войсковой части А-3160 вооруженных сил Украины Сергею Бурковскому (позывной "Киборг"). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пунктами "б", "г" части 2 статьи 115 и пунктами "б", "в", "г" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия, совершенное по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности)... Приговором суда Бурковскому заочно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 30 марта по 7 апреля 2022 года пять российских военнослужащих при выполнении задач специальной военной операции были взяты на территории Черниговской области Украины, после чего их доставили на территорию войсковой части А3160 в городе Нежин, где Бурковский в ходе допроса начал избивать их. Одного из военнослужащих Бурковский ударил ножом в спину. Отмечается, что он объявлен в международный розыск.