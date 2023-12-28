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Суд заочно приговорил украинского военного Бурковского к 16 годам тюрьмы - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/vsu-1918672765.html
Суд заочно приговорил украинского военного Бурковского к 16 годам тюрьмы
Суд заочно приговорил украинского военного Бурковского к 16 годам тюрьмы - РИА Новости, 28.12.2023
Суд заочно приговорил украинского военного Бурковского к 16 годам тюрьмы
Верховный Суд ДНР заочно приговорил украинского военного Сергея Бурковского, обвиняемого в применении запрещенных методов ведения войны, к 16 годам лишения... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:13
2023-12-28T11:13
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный Суд ДНР заочно приговорил украинского военного Сергея Бурковского, обвиняемого в применении запрещенных методов ведения войны, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК России. Ранее в пресс-службе Савеловского суда Москвы сообщали РИА Новости, что украинский военный Сергей Бурковский был заочно арестован по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны. "Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные СК России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора заместителю командира войсковой части А-3160 вооруженных сил Украины Сергею Бурковскому (позывной "Киборг"). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пунктами "б", "г" части 2 статьи 115 и пунктами "б", "в", "г" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия, совершенное по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности)... Приговором суда Бурковскому заочно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным следствия, с 30 марта по 7 апреля 2022 года пять российских военнослужащих при выполнении задач специальной военной операции были взяты на территории Черниговской области Украины, после чего их доставили на территорию войсковой части А3160 в городе Нежин, где Бурковский в ходе допроса начал избивать их. Одного из военнослужащих Бурковский ударил ножом в спину. Отмечается, что он объявлен в международный розыск.
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происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд заочно приговорил украинского военного Бурковского к 16 годам тюрьмы

Суд заочно приговорил украинского военного с позывным "Киборг" к 16 годам тюрьмы

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный Суд ДНР заочно приговорил украинского военного Сергея Бурковского, обвиняемого в применении запрещенных методов ведения войны, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в пресс-службе Савеловского суда Москвы сообщали РИА Новости, что украинский военный Сергей Бурковский был заочно арестован по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны.
"Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные СК России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора заместителю командира войсковой части А-3160 вооруженных сил Украины Сергею Бурковскому (позывной "Киборг"). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пунктами "б", "г" части 2 статьи 115 и пунктами "б", "в", "г" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия, совершенное по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности)... Приговором суда Бурковскому заочно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 30 марта по 7 апреля 2022 года пять российских военнослужащих при выполнении задач специальной военной операции были взяты на территории Черниговской области Украины, после чего их доставили на территорию войсковой части А3160 в городе Нежин, где Бурковский в ходе допроса начал избивать их. Одного из военнослужащих Бурковский ударил ножом в спину. Отмечается, что он объявлен в международный розыск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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