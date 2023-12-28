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Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами по финансированию

Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами по финансированию - РИА Новости, 29.12.2023

Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами по финансированию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-28T21:04

2023-12-28T21:04

2023-12-29T03:31

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо политика. "Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года. <...> Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м", — говорится в тексте.По данным СМИ, Шмыгаль подчеркнул, что Киев не может ждать решения этого вопроса до марта. Также в своем обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины он забил тревогу относительно финансового положения страны. Пока неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на внеочередную встречу, говорится в публикации.Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что если в следующем году финансирование от ЕС и США задержится, то жителей страны могут лишить социальных выплат. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану. Издание Financial Times со ссылкой на Свириденко сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.В свою очередь, украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о госбюджете на 2024-й с дефицитом более 43 миллиардов долларов. При этом на оборону документом выделяется на восемь миллиардов долларов меньше, чем в нынешнем году, отмечал депутат Рады Ярослав Железняк.По данным министра финансов Сергея Марченко, в 2023-м в казну поступило более 42 миллиардов долларов международной помощи.

https://ria.ru/20231228/pensii-1918801149.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918830004.html

https://ria.ru/20231227/finpomosch-1918564890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, евросоюз