Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами по финансированию
Bloomberg: премьер Украины запросил у доноров срочную встречу по бюджету
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageВице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо политика.
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"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года. <...> Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в 2024-м", — говорится в тексте.
По данным СМИ, Шмыгаль подчеркнул, что Киев не может ждать решения этого вопроса до марта. Также в своем обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины он забил тревогу относительно финансового положения страны.
Пока неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на внеочередную встречу, говорится в публикации.
Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что если в следующем году финансирование от ЕС и США задержится, то жителей страны могут лишить социальных выплат. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану. Издание Financial Times со ссылкой на Свириденко сообщало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.
В свою очередь, украинский министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о госбюджете на 2024-й с дефицитом более 43 миллиардов долларов. При этом на оборону документом выделяется на восемь миллиардов долларов меньше, чем в нынешнем году, отмечал депутат Рады Ярослав Железняк.
По данным министра финансов Сергея Марченко, в 2023-м в казну поступило более 42 миллиардов долларов международной помощи.