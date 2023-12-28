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Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ

Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ

Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение ВСУ, пишет британская The Telegraph. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:57

2023-12-28T09:57

2023-12-28T17:28

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение ВСУ, пишет британская The Telegraph."В результате бурного расследования выяснилось, что все они стали жертвой новой угрозы — российских глушилок. Москва научилась выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды Украины", — говорится в материале.Журналисты подчеркнули, что жертвами российских средств РЭБ стали западные 155-миллиметровые самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотники, а также назвали новый "невидимый щит" примером преимущества российских военных в конфликте на Украине.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.

https://ria.ru/20231228/shok-1918619400.html

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политика, украина, москва, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире