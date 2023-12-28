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Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
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09:57 28.12.2023 (обновлено: 17:28 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/vooruzhenie-1918632791.html
Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ
Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ
Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение ВСУ, пишет британская The Telegraph. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:57
2023-12-28T17:28
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение ВСУ, пишет британская The Telegraph.&quot;В результате бурного расследования выяснилось, что все они стали жертвой новой угрозы — российских глушилок. Москва научилась выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды Украины&quot;, — говорится в материале.Журналисты подчеркнули, что жертвами российских средств РЭБ стали западные 155-миллиметровые самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотники, а также назвали новый "невидимый щит" примером преимущества российских военных в конфликте на Украине.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.
https://ria.ru/20231228/shok-1918619400.html
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политика, украина, москва, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире
Политика, Украина, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире
Незаметно. СМИ сообщили, что Россия сделала с главным вооружением ВСУ

Telegraph: средства РЭБ ВС России незаметно подавляют главное вооружение ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые российские средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя главное вооружение ВСУ, пишет британская The Telegraph.
«

"В результате бурного расследования выяснилось, что все они стали жертвой новой угрозы российских глушилок. Москва научилась выводить из строя самые ценные ракеты и снаряды Украины", — говорится в материале.

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Журналисты подчеркнули, что жертвами российских средств РЭБ стали западные 155-миллиметровые самонаводящиеся снаряды Excalibur, системы HIMARS, ракеты JDAM и различные беспилотники, а также назвали новый "невидимый щит" примером преимущества российских военных в конфликте на Украине.
Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России, с чем не может не считаться противник.
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