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СМИ: в Британии выставили на продажу "любимый внедорожник Путина"
СМИ: в Британии выставили на продажу "любимый внедорожник Путина" - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ: в Британии выставили на продажу "любимый внедорожник Путина"
В Британии выставили на продажу российский внедорожник Lada Niva за 22 тысячи фунтов стерлингов, пишет таблоид The Sun, назвав данную модель "любимой иконой... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:38
2023-12-28T06:38
2023-12-28T10:52
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Британии выставили на продажу российский внедорожник Lada Niva за 22 тысячи фунтов стерлингов, пишет таблоид The Sun, назвав данную модель "любимой иконой бездорожья Владимира Путина"."Внедорожная "икона", любимая Владимиром Путиным, выставлена на продажу с пробегом всего 362 мили (почти 600 километров. — Прим. ред.) по цене, которая сделает ее самой дорогой в своем роде в Великобритании", — утверждается в статье.Отмечается, что несмотря на "относительно высокую" цену — 22 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 2,5 миллиона рублей. — Прим. ред.), это "все равно дешевле", чем у большинства современных полноприводных моделей. Как утверждает The Sun, "самое известное появление" этой машины связано с ее покупкой Путиным в 2009 году, когда он показал приобретение журналистам.Как указывает таблоид, продажа "Нивы" 2021 года выпуска "особенно редка" после остановки импорта в Британию из-за спецоперации на Украине. В объявлении к продаже отмечается, что данная машина является "сильным претендентом на звание идеального внедорожника".В мае 2009 года Путин приезжал на своей "Ниве" в резиденцию в Сочи перед встречей с премьер-министром Турции.
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в мире, авто, сочи, владимир путин
В мире, Авто, Сочи, Владимир Путин
СМИ: в Британии выставили на продажу "любимый внедорожник Путина"
Sun: в Британии выставили на продажу российскую "Ниву" за 2,5 миллиона рублей
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
В Британии выставили на продажу российский внедорожник Lada Niva за 22 тысячи фунтов стерлингов, пишет таблоид The Sun
, назвав данную модель "любимой иконой бездорожья Владимира Путина".
"Внедорожная "икона", любимая Владимиром Путиным, выставлена на продажу с пробегом всего 362 мили (почти 600 километров. — Прим. ред.) по цене, которая сделает ее самой дорогой в своем роде в Великобритании", — утверждается в статье.
Отмечается, что несмотря на "относительно высокую" цену — 22 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 2,5 миллиона рублей. — Прим. ред.), это "все равно дешевле", чем у большинства современных полноприводных моделей. Как утверждает The Sun, "самое известное появление" этой машины связано с ее покупкой Путиным в 2009 году, когда он показал приобретение журналистам.
Как указывает таблоид, продажа "Нивы" 2021 года выпуска "особенно редка" после остановки импорта в Британию из-за спецоперации на Украине
. В объявлении к продаже отмечается, что данная машина является "сильным претендентом на звание идеального внедорожника".
В мае 2009 года Путин приезжал на своей "Ниве" в резиденцию в Сочи
перед встречей с премьер-министром Турции
.
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