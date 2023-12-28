https://ria.ru/20231228/vetpreparaty-1918809693.html
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов - РИА Новости, 28.12.2023
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов
Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:51
2023-12-28T16:51
2023-12-28T16:51
россия
михаил мишустин
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
ветеринария
животные
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Весь следующий год продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения. Эта мера уже дала очень хороший результат", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Он отметил, что, по данным Россельхознадзора, ускоренная регистрация позволила сократить сроки всей процедуры примерно в три раза, со 160 до 60 рабочих дней. За два года с ее введения такой возможностью уже воспользовались свыше 130 раз.
https://ria.ru/20230602/vetpreparaty-1875720348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), ветеринария, животные
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Ветеринария, Животные
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов
Мишустин: в 2024 году продолжит действовать ускоренная регистрация ветпрепаратов