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В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов - РИА Новости, 28.12.2023
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16:51 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/vetpreparaty-1918809693.html
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов - РИА Новости, 28.12.2023
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов
Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:51
2023-12-28T16:51
россия
михаил мишустин
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
ветеринария
животные
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Весь следующий год продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения. Эта мера уже дала очень хороший результат", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Он отметил, что, по данным Россельхознадзора, ускоренная регистрация позволила сократить сроки всей процедуры примерно в три раза, со 160 до 60 рабочих дней. За два года с ее введения такой возможностью уже воспользовались свыше 130 раз.
https://ria.ru/20230602/vetpreparaty-1875720348.html
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россия, михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), ветеринария, животные
Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Ветеринария, Животные
В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов

Мишустин: в 2024 году продолжит действовать ускоренная регистрация ветпрепаратов

© Depositphotos.com / Varavin88Ветеринар лечит ухо кошки
Ветеринар лечит ухо кошки - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Depositphotos.com / Varavin88
Ветеринар лечит ухо кошки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Весь следующий год продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения. Эта мера уже дала очень хороший результат", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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2 июня, 11:29
Он отметил, что, по данным Россельхознадзора, ускоренная регистрация позволила сократить сроки всей процедуры примерно в три раза, со 160 до 60 рабочих дней. За два года с ее введения такой возможностью уже воспользовались свыше 130 раз.
 
РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ВетеринарияЖивотные
 
 
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