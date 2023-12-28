https://ria.ru/20231228/vetpreparaty-1918809693.html

В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов

В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов - РИА Новости, 28.12.2023

В России продлили ускоренную регистрацию ветпрепаратов

Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:51

2023-12-28T16:51

2023-12-28T16:51

россия

михаил мишустин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

ветеринария

животные

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного направления продолжит действовать в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Весь следующий год продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения. Эта мера уже дала очень хороший результат", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Он отметил, что, по данным Россельхознадзора, ускоренная регистрация позволила сократить сроки всей процедуры примерно в три раза, со 160 до 60 рабочих дней. За два года с ее введения такой возможностью уже воспользовались свыше 130 раз.

https://ria.ru/20230602/vetpreparaty-1875720348.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), ветеринария, животные