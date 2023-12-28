https://ria.ru/20231228/vengriya-1918831661.html

Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии

Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии - РИА Новости, 28.12.2023

Офис Зеленского сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что провел "продуктивный" телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T18:38

2023-12-28T18:38

2023-12-28T18:38

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что провел "продуктивный" телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили возможность организации встречи Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. "Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В продолжение разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", - написал Ермак. Ермак уже неоднократно сообщал, что проводит переговоры с Сийярто и пытается наладить связь по организации встречи Зеленского и Орбана. Подобные беседы в последний раз проводились 7 декабря. Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ria.ru/20231222/vopros-1917376942.html

https://ria.ru/20231218/vengriya-1916403061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, андрей ермак, петер сийярто, евросоюз