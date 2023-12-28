https://ria.ru/20231228/velikiy_novgorod-1918809093.html

Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года

Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года - РИА Новости, 28.12.2023

Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года

В Великом Новгороде в январе 2024 года откроется офис Президентского фонда культурных инициатив, сообщил директор фонда Роман Карманов. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:49

2023-12-28T16:49

2023-12-28T16:49

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Великом Новгороде в январе 2024 года откроется офис Президентского фонда культурных инициатив, сообщил директор фонда Роман Карманов. В рамках открытия Дня Новгородской области в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Президентским фондом культурных инициатив. Документ был подписан губернатором области Андреем Никитиным и директором фонда Романом Кармановым. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. А также проведение совместных фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров и других мероприятий в области профессионального искусства и народного творчества. Как отметил Карманов, в январе в Великом Новгороде откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. "В январе в Великом Новгороде мы откроем первый в стране проектный офис. Это очень важное событие. Новгородская земля – один из самых богатых своей историей регионов. И здесь очень много людей, которые любят свою землю, горят своими проектами, которые хотят, чтобы люди приезжали в Новгородскую область. Уверен, что теперь та работа, которую мы вместе будем проводить, приведет к тому, что из 400 идей, поданных на получение гранта в этом году, еще больше получат поддержку. Нам крайне важно быть в вашем регионе", – сказал Карманов. Один из поддержанных фондом проектов – уличный театр "Садко". "Это соглашение очень важно для нас, спасибо вам огромное. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает проекты в области культуры, стартапы в области культуры. Уверен, таких стартапов, как "Садко", в Новгородской области будет еще больше", – подчеркнул Никитин. Также в День региона правительство Новгородской области и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали Никитин и председатель Северо-Западного банка Сбера Виктор Вентимилла Алонсо. Главная цель соглашения – внедрение передовых технологий и сервисов для повышения качества жизни в Новгородской области.

https://ria.ru/20231222/kuranov-1917389755.html

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Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), роман карманов, президентский фонд культурных инициатив