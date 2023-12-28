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Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года - РИА Новости, 28.12.2023
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16:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/velikiy_novgorod-1918809093.html
Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года
Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года - РИА Новости, 28.12.2023
Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года
В Великом Новгороде в январе 2024 года откроется офис Президентского фонда культурных инициатив, сообщил директор фонда Роман Карманов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:49
2023-12-28T16:49
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Великом Новгороде в январе 2024 года откроется офис Президентского фонда культурных инициатив, сообщил директор фонда Роман Карманов. В рамках открытия Дня Новгородской области в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Президентским фондом культурных инициатив. Документ был подписан губернатором области Андреем Никитиным и директором фонда Романом Кармановым. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. А также проведение совместных фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров и других мероприятий в области профессионального искусства и народного творчества. Как отметил Карманов, в январе в Великом Новгороде откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. "В январе в Великом Новгороде мы откроем первый в стране проектный офис. Это очень важное событие. Новгородская земля – один из самых богатых своей историей регионов. И здесь очень много людей, которые любят свою землю, горят своими проектами, которые хотят, чтобы люди приезжали в Новгородскую область. Уверен, что теперь та работа, которую мы вместе будем проводить, приведет к тому, что из 400 идей, поданных на получение гранта в этом году, еще больше получат поддержку. Нам крайне важно быть в вашем регионе", – сказал Карманов. Один из поддержанных фондом проектов – уличный театр "Садко". "Это соглашение очень важно для нас, спасибо вам огромное. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает проекты в области культуры, стартапы в области культуры. Уверен, таких стартапов, как "Садко", в Новгородской области будет еще больше", – подчеркнул Никитин. Также в День региона правительство Новгородской области и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали Никитин и председатель Северо-Западного банка Сбера Виктор Вентимилла Алонсо. Главная цель соглашения – внедрение передовых технологий и сервисов для повышения качества жизни в Новгородской области.
https://ria.ru/20231222/kuranov-1917389755.html
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новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), роман карманов, президентский фонд культурных инициатив
Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив

Офис фонда культурных инициатив откроется в Новгороде в январе 2024 года

© Фото : пресс-центр правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фонда культурных инициатив Роман Карманов на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фонда культурных инициатив Роман Карманов на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : пресс-центр правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фонда культурных инициатив Роман Карманов на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Великом Новгороде в январе 2024 года откроется офис Президентского фонда культурных инициатив, сообщил директор фонда Роман Карманов.
В рамках открытия Дня Новгородской области в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Президентским фондом культурных инициатив. Документ был подписан губернатором области Андреем Никитиным и директором фонда Романом Кармановым.
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Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. А также проведение совместных фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров и других мероприятий в области профессионального искусства и народного творчества.
Как отметил Карманов, в январе в Великом Новгороде откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив.
"В январе в Великом Новгороде мы откроем первый в стране проектный офис. Это очень важное событие. Новгородская земля – один из самых богатых своей историей регионов. И здесь очень много людей, которые любят свою землю, горят своими проектами, которые хотят, чтобы люди приезжали в Новгородскую область. Уверен, что теперь та работа, которую мы вместе будем проводить, приведет к тому, что из 400 идей, поданных на получение гранта в этом году, еще больше получат поддержку. Нам крайне важно быть в вашем регионе", – сказал Карманов.
Один из поддержанных фондом проектов – уличный театр "Садко".
«
"Это соглашение очень важно для нас, спасибо вам огромное. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает проекты в области культуры, стартапы в области культуры. Уверен, таких стартапов, как "Садко", в Новгородской области будет еще больше", – подчеркнул Никитин.
Также в День региона правительство Новгородской области и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали Никитин и председатель Северо-Западного банка Сбера Виктор Вентимилла Алонсо. Главная цель соглашения – внедрение передовых технологий и сервисов для повышения качества жизни в Новгородской области.
 
Новгородская областьВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)Роман КармановПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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