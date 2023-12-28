https://ria.ru/20231228/ulyanov-1918609913.html

Ульянов назвал увязку усиления НАТО с выходом из ДОВСЕ неубедительной

Ульянов назвал увязку усиления НАТО с выходом из ДОВСЕ неубедительной - РИА Новости, 28.12.2023

Ульянов назвал увязку усиления НАТО с выходом из ДОВСЕ неубедительной

Россия считает неубедительными слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости усилить альянс после выхода РФ из Договора об обычных... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T07:09

2023-12-28T07:09

2023-12-28T07:09

россия

вена

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михаил ульянов (дипломат)

нато

йенс столтенберг

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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Россия считает неубедительными слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости усилить альянс после выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), поскольку Москва приостановила участие в соглашении еще в 2007 году, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как полагает российский дипломат, генсек НАТО продемонстрировал, что слабо ориентируется в данном вопросе, поскольку де-факто приостановка участия России в ДОВСЕ произошла еще 13 декабря 2007 года. "В практическом плане, в плане безопасности ничего нового сейчас не произошло. Поэтому какая-то увязка между выходом России из ДОВСЕ и необходимостью наращивать натовские силы поблизости, скажем, от российских границ - это очень неубедительная увязка", - подчеркнул Ульянов. Наряду с этим он выразил уверенность в том, что присутствие сил НАТО вблизи границ РФ в будущем будет лишь нарастать. В этой связи Ульянов напомнил, что подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия-НАТО запрещал размещать существенные боевые силы на территории новых членов альянса на постоянной основе. Как рассказал дипломат, вопреки согласованным правилам страны НАТО начали "злостно нарушать" положения договора – так, например, несколько лет назад в Польше появились 5 тысяч военнослужащих США. "А в ответ на поднятый нами вопрос, как это соотносится с обязательством не размещать существенные боевые силы, натовцы дали совершенно лукавый, смешной ответ: они там не на постоянной основе, а ротируются, 5000 человек все время находятся, но сами люди меняются. Но это издевательство над здравым смыслом и показатель того, насколько можно доверять натовцам", - заключил российский постпред в Вене.

https://ria.ru/20231228/dsnv-1918601236.html

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россия, вена, москва, михаил ульянов (дипломат), нато, йенс столтенберг