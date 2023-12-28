https://ria.ru/20231228/ulyanov-1918597708.html
Политика Запада по разрыву связей с Россией не работает, уверен Ульянов
Политика Запада по разрыву связей с Россией не работает, уверен Ульянов - РИА Новости, 28.12.2023
Политика Запада по разрыву связей с Россией не работает, уверен Ульянов
Все более очевидно, что подход стран Запада к выстраиванию отношений с Россией, основанный на отказе от дипломатии и массированных поставках оружия Украине, не... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:59
2023-12-28T02:59
2023-12-28T02:59
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ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Все более очевидно, что подход стран Запада к выстраиванию отношений с Россией, основанный на отказе от дипломатии и массированных поставках оружия Украине, не работает, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В целом, по-моему, становится все более очевидным, что нынешняя политика, основанная, с одной стороны, на забвении дипломатии, а с другой – на массированных поставках оружия, не срабатывает. И из этого неизбежно, по крайней мере, некоторые страны будут делать соответствующие выводы. Я думаю, что это будет происходить", - сказал Ульянов. При этом российский дипломат посчитал преждевременным судить о том, позволяет ли растущее число противников военной помощи Украине в странах Европы говорить о новом тренде на этом направлении. "Я бы воздержался от далеко идущих прогнозов. Жизнь - она сложная, неоднозначная. Будущее покажет", - добавил собеседник агентства.
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россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), в мире
Россия, Украина, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), В мире
Политика Запада по разрыву связей с Россией не работает, уверен Ульянов
Ульянов: политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает
ВЕНА, 28 дек – РИА Новости. Все более очевидно, что подход стран Запада к выстраиванию отношений с Россией, основанный на отказе от дипломатии и массированных поставках оружия Украине, не работает, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В целом, по-моему, становится все более очевидным, что нынешняя политика, основанная, с одной стороны, на забвении дипломатии, а с другой – на массированных поставках оружия, не срабатывает. И из этого неизбежно, по крайней мере, некоторые страны будут делать соответствующие выводы. Я думаю, что это будет происходить", - сказал Ульянов.
Постпред Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине
При этом российский дипломат посчитал преждевременным судить о том, позволяет ли растущее число противников военной помощи Украине в странах Европы
говорить о новом тренде на этом направлении. "Я бы воздержался от далеко идущих прогнозов. Жизнь - она сложная, неоднозначная. Будущее покажет", - добавил собеседник агентства.