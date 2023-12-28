Рейтинг@Mail.ru
"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918821607.html
"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине
"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 28.12.2023
"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине
Россия разоружит Украину и превратит ее в нейтральную страну, при этом ее действующий лидер Владимир Зеленский сбежит и спрячется в другом государстве, пишет... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:41
2023-12-28T17:41
политика
россия
украина
европа
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия разоружит Украину и превратит ее в нейтральную страну, при этом ее действующий лидер Владимир Зеленский сбежит и спрячется в другом государстве, пишет журналист словацкой газеты Hlavný dennik Душан Янек."Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным", — говорится в статье.По мнению Янека, Зеленский после урегулирования конфликта Москвой сбежит из своей страны и "хорошенько схоронится где-нибудь со своими миллионами".Европе необходимо понять, что нельзя списывать Россию со счетов, поскольку, если Россия спишет Европу, то та рухнет в экономическую пропасть, и объединение распадется, резюмируется в публикации.Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что конфликт на Украине завершится, когда Россия достигнет целей специальной операции — демилитаризации и денацификации Киева. Кроме того, необходимо закрепить за соседним государством нейтральный статус, уточнил президент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231228/regiony-1918789460.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918803549.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, европа, владимир путин, владимир зеленский, нато
Политика, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине

Hlavný dennik: Зеленский сбежит с Украины после ее разоружения Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия разоружит Украину и превратит ее в нейтральную страну, при этом ее действующий лидер Владимир Зеленский сбежит и спрячется в другом государстве, пишет журналист словацкой газеты Hlavný dennik Душан Янек.
«
"Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным", — говорится в статье.
По мнению Янека, Зеленский после урегулирования конфликта Москвой сбежит из своей страны и "хорошенько схоронится где-нибудь со своими миллионами".
Европе необходимо понять, что нельзя списывать Россию со счетов, поскольку, если Россия спишет Европу, то та рухнет в экономическую пропасть, и объединение распадется, резюмируется в публикации.
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Отступят в спешке". В США назвали новые регионы, которые перейдут к России
15:31
Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что конфликт на Украине завершится, когда Россия достигнет целей специальной операции — демилитаризации и денацификации Киева. Кроме того, необходимо закрепить за соседним государством нейтральный статус, уточнил президент.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой
16:21
 
ПолитикаРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала