https://ria.ru/20231228/ukraina-1918821607.html

"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине

"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 28.12.2023

"Переступили границу". На Западе раскрыли, что Россия приготовила Украине

Россия разоружит Украину и превратит ее в нейтральную страну, при этом ее действующий лидер Владимир Зеленский сбежит и спрячется в другом государстве, пишет... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:41

2023-12-28T17:41

2023-12-28T17:41

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия разоружит Украину и превратит ее в нейтральную страну, при этом ее действующий лидер Владимир Зеленский сбежит и спрячется в другом государстве, пишет журналист словацкой газеты Hlavný dennik Душан Янек."Владимир Путин не допустит, чтобы НАТО переступила границу Украины. Это означало бы конец. Единственное рациональное решение для Украины — латентно капитулировать и принять условия, поставленные Путиным", — говорится в статье.По мнению Янека, Зеленский после урегулирования конфликта Москвой сбежит из своей страны и "хорошенько схоронится где-нибудь со своими миллионами".Европе необходимо понять, что нельзя списывать Россию со счетов, поскольку, если Россия спишет Европу, то та рухнет в экономическую пропасть, и объединение распадется, резюмируется в публикации.Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что конфликт на Украине завершится, когда Россия достигнет целей специальной операции — демилитаризации и денацификации Киева. Кроме того, необходимо закрепить за соседним государством нейтральный статус, уточнил президент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231228/regiony-1918789460.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918803549.html

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политика, россия, украина, европа, владимир путин, владимир зеленский, нато