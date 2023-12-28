https://ria.ru/20231228/udar-1918733883.html

Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023

Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Инженерное в Запорожской области, разрушен частный дом, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:59

2023-12-28T12:59

2023-12-28T12:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Инженерное в Запорожской области, разрушен частный дом, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 10.30 (мск) боевики киевского режима совершили ракетный обстрел села Инженерное Пологовского района. Разрушен частный дом... повреждена линия электроснабжения. Возникли проблемы с подачей электричества. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html

запорожская область

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2023

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запорожская область