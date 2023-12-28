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Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/udar-1918733883.html
Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023
Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Инженерное в Запорожской области, разрушен частный дом, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:59
2023-12-28T12:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Инженерное в Запорожской области, разрушен частный дом, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "Около 10.30 (мск) боевики киевского режима совершили ракетный обстрел села Инженерное Пологовского района. Разрушен частный дом... повреждена линия электроснабжения. Возникли проблемы с подачей электричества. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231227/vsu-1918346984.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Украинские военные нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Инженерное в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Инженерное в Запорожской области, разрушен частный дом, информация о жертвах не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Около 10.30 (мск) боевики киевского режима совершили ракетный обстрел села Инженерное Пологовского района. Разрушен частный дом... повреждена линия электроснабжения. Возникли проблемы с подачей электричества. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
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