https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918846090.html

ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии

ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии - РИА Новости, 28.12.2023

ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:04

2023-12-28T20:04

2023-12-28T20:04

в мире

нигерия

оон

плато (нигерия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун Рождества, говорится в пресс-релизе его управление. Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников сообщило, что по меньшей мере 198 человек погибли в результате серии нападений неизвестных на несколько деревень в штате Плато в центральной части Нигерии. Личности нападавших остаются неизвестными. "Я глубоко встревожен серией нападений вооруженных людей на несколько сельских общин в штате Плато на севере центральной части Нигерии в канун Рождества, в результате которых по меньшей мере 150 человек погибли и многие получили ранения", - сказано в документе. Тюрк призывает нигерийские власти провести оперативное и независимое расследование этого инцидента в соответствии с международным правом в области прав человека и привлечь виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства.

https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918844269.html

нигерия

плато (нигерия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигерия, оон, плато (нигерия)