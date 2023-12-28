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ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии - РИА Новости, 28.12.2023
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20:04 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918846090.html
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии - РИА Новости, 28.12.2023
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:04
2023-12-28T20:04
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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун Рождества, говорится в пресс-релизе его управление. Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников сообщило, что по меньшей мере 198 человек погибли в результате серии нападений неизвестных на несколько деревень в штате Плато в центральной части Нигерии. Личности нападавших остаются неизвестными. "Я глубоко встревожен серией нападений вооруженных людей на несколько сельских общин в штате Плато на севере центральной части Нигерии в канун Рождества, в результате которых по меньшей мере 150 человек погибли и многие получили ранения", - сказано в документе. Тюрк призывает нигерийские власти провести оперативное и независимое расследование этого инцидента в соответствии с международным правом в области прав человека и привлечь виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства.
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в мире, нигерия, оон, плато (нигерия)
В мире, Нигерия, ООН, Плато (Нигерия)
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии

ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях на севере Нигерии

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун Рождества, говорится в пресс-релизе его управление.
Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников сообщило, что по меньшей мере 198 человек погибли в результате серии нападений неизвестных на несколько деревень в штате Плато в центральной части Нигерии. Личности нападавших остаются неизвестными.
«
"Я глубоко встревожен серией нападений вооруженных людей на несколько сельских общин в штате Плато на севере центральной части Нигерии в канун Рождества, в результате которых по меньшей мере 150 человек погибли и многие получили ранения", - сказано в документе.
Тюрк призывает нигерийские власти провести оперативное и независимое расследование этого инцидента в соответствии с международным правом в области прав человека и привлечь виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства.
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