https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918846090.html
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии - РИА Новости, 28.12.2023
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:04
2023-12-28T20:04
2023-12-28T20:04
в мире
нигерия
оон
плато (нигерия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк встревожен убийством вооруженными людьми не менее 150 человек в деревнях на севере Нигерии в канун Рождества, говорится в пресс-релизе его управление. Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников сообщило, что по меньшей мере 198 человек погибли в результате серии нападений неизвестных на несколько деревень в штате Плато в центральной части Нигерии. Личности нападавших остаются неизвестными. "Я глубоко встревожен серией нападений вооруженных людей на несколько сельских общин в штате Плато на севере центральной части Нигерии в канун Рождества, в результате которых по меньшей мере 150 человек погибли и многие получили ранения", - сказано в документе. Тюрк призывает нигерийские власти провести оперативное и независимое расследование этого инцидента в соответствии с международным правом в области прав человека и привлечь виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства.
https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918844269.html
нигерия
плато (нигерия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, оон, плато (нигерия)
В мире, Нигерия, ООН, Плато (Нигерия)
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях Нигерии
ООН встревожена убийством 150 человек в Рождество в деревнях на севере Нигерии