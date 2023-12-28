https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918844269.html

Во Франции предъявили обвинения мужчине, убившему жену и детей в Рождество

Во Франции предъявили обвинения мужчине, убившему жену и детей в Рождество - РИА Новости, 28.12.2023

Во Франции предъявили обвинения мужчине, убившему жену и детей в Рождество

Мужчине, задержанному ранее в Парижском регионе по подозрению в убийстве в канун Рождества своей жены и четырех детей в возрасте от девяти месяцев до 10 лет,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:56

2023-12-28T19:56

2023-12-28T20:00

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ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Мужчине, задержанному ранее в Парижском регионе по подозрению в убийстве в канун Рождества своей жены и четырех детей в возрасте от девяти месяцев до 10 лет, были предъявлены обвинения, сообщил в четверг телеканал BFMTV. Во вторник сообщалось о задержании предполагаемого преступника по подозрению в убийстве пяти членов семьи в Рождество. Позднее стало известно, что убийства, потрясшие общественность, были совершены в сочельник. "В четверг отцу семейства 33 лет, подозреваемому в убийстве дома 24 декабря своей жены и четырех детей в Мо (департамент Сена и Марна), были выдвинуты обвинения в убийстве супруги и несовершеннолетних младше 15 лет", - говорится в сообщении телеканала. Вместе с этим ему вменяют попытку убийства своего отца, в доме которого его и задержали правоохранители, передает BFMTV. В прокуратуре заявили, что подозреваемый "не смог определить, что стало толчком" к совершению преступления, при этом ранее сообщалось, что преступник уже был известен полиции за домашнее насилие и имел проблемы с психикой. Находясь под стражей, мужчина признался в содеянном и заявил, что "слышал голоса", которые призывали его "причинить вред", сообщает телеканал. Как сообщало агентство Франс Пресс, произошедшее стало третьим инцидентом крупного убийства отцами своих детей в Парижском регионе за последние три месяца. В конце ноября мужчина пришел в полицейских участок и сознался в убийстве трех дочерей в возрасте от четырех до 11 лет, месяцем ранее другой мужчина, жандарм, также убил трех дочек и покончил с собой.

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918824354.html

https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html

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в мире, франция