https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918819197.html

Американку, осужденную за резонансное убийство матери, выпустили из тюрьмы

Американку, осужденную за резонансное убийство матери, выпустили из тюрьмы - РИА Новости, 28.12.2023

Американку, осужденную за резонансное убийство матери, выпустили из тюрьмы

Американка Джипси Роуз Бланшар, осужденная за убийство своей матери, которая держала ее в плену и выдавала за тяжелобольную, в четверг досрочно вышла на... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:28

2023-12-28T17:28

2023-12-28T17:28

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Американка Джипси Роуз Бланшар, осужденная за убийство своей матери, которая держала ее в плену и выдавала за тяжелобольную, в четверг досрочно вышла на свободу, сообщил телеканал ABC. В 2016 году Джипси приговорили к 10 годам тюрьмы, однако женщину освободили на три года раньше изначальной даты окончания заключения. Мать Джипси, Клоддин (Ди-Ди) Бланшар страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена – симулятивным расстройством, из-за которого она намеренно выдавала свою дочь за тяжелобольную. Она утверждала, что ее ребенок был болен астмой, мышечной дистрофией, лейкемией и отстает в развитии. Поэтому, будучи ребенком, Джипси по настоянию матери передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд. В 2012 году девушка начала общение в социальной сети с будущим бойфрендом Николасом Годеджоном, который также страдал от психических заболеваний и имел судимость за непристойное поведение. У молодых людей завязался роман, а в 2015 году Джипси предложила Годеджону убить Ди-Ди. Она впустила молодого человека в дом, пока мать спала, а сама закрылась в другой комнате. После убийства молодая пара сбежала, захватив из дома наличные, однако вскоре их задержала полиция. В 2018 году Годеджона приговорили к пожизненному заключению, так как суд посчитал именного его инициатором заговора об убийстве. Сейчас Джипси Бланшар 32 года. В одном из недавних интервью СМИ она признавалась, что чувствует себя в тюрьме "более свободно", чем когда жила вместе с матерью. Ее история вызвала большой резонанс в американском обществе и легла в основу нескольких телепроектов – в частности, художественного мини-сериала "Притворство" (The Act).

https://ria.ru/20231116/muzh-1909900454.html

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