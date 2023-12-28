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В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве подростка в общежитии
В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве подростка в общежитии - РИА Новости, 28.12.2023
В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве подростка в общежитии
Обвиняемый в убийстве подростка во время драки в общежитии в Кемерово и ранении еще двух несовершеннолетних арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:39
2023-12-28T15:39
2023-12-28T15:39
происшествия
кемерово
россия
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 28 дек – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве подростка во время драки в общежитии в Кемерово и ранении еще двух несовершеннолетних арестован, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу. Как информировало ведомство, в ночь на 26 декабря в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. В среду был задержан 17-летний подозреваемый в убийстве. "Сегодня по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 17-летнего парня, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений)", – сообщает ведомство. Глава Тувы Владислав Ховалыг отмечал, что подозреваемый приехал в Кемерово из республики учиться в колледже.
https://ria.ru/20231227/podrostok-1918535665.html
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происшествия, кемерово, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве подростка в общежитии
В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве 16-летнего юноши в общежитии