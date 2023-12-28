https://ria.ru/20231228/tseremoniya-1918726210.html

На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника

На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника - РИА Новости, 28.12.2023

На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника

Торжественная церемония завершения Года педагога и наставника прошла в Москве на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:37

2023-12-28T12:37

2023-12-28T12:38

образование - общество

россия

выставка-форум "россия"

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917150042_0:195:2911:1833_1920x0_80_0_0_5372cef803ef9a8baa28bf7943d8ddbe.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Торжественная церемония завершения Года педагога и наставника прошла в Москве на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Это был год, который был не просто насыщен семью тысячами федеральных и региональных мероприятий которые мы только что видели на экране, в нём не только приняло участие 17 миллионов человек. Это еще и был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта "Образование", и в рамках содержательной части образования и большого количества законодательных изменений", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что за период работы национального нацпроекта было построено 1659 детских садов с 250 тысячами мест, 1169 школ с 700 тысячами мест, а также капитально отремонтировано 3,5 тысячи школ. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что в регионе в Год педагога и наставника был увеличен размер грантов для мероприятий, направленных на развитие профессионализма и поддержку педагогов и расширены возможности применения таких грантов, кроме того, с 1 сентября 2023 года увеличена ставка зарплаты педагогов на 15% и введена поддержка для учителей, которые вывели своих учеников на призовые и победные места в олимпиаде школьников. "Что касается нас, мы впервые ввели стимулирование педагогов, которые впервые приходят в сельскую школу, это единоразовая выплата 300 тысяч рублей", - добавил Зайцев. В Ульяновской области принят региональный закон о статусе учителя, специальная открытка с изображением памятника учителю была выпущена в рамках акции "Спасибо учителю", а также в регионе корректируют законодательство, чтобы у каждого педагога было право на бесплатную юридическую помощь, отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Министр культуры России Ольга Любимова в ходе церемонии закрытия поблагодарила своих школьных учителей и университетских педагогов, а министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое он уделяет системе образования. "За этот год более 470 мер социальной поддержки дополнительных ввели по отношению к учителям, педагогам, на общую сумму 53 миллиарда рублей", - заключил Кравцов.Также в ходе церемонии закрытия медиагруппе "Россия сегодня" вручили благодарственное письмо министерства просвещения России за освещение Года педагога и наставника.

https://ria.ru/20231228/pooschrenie-1918704007.html

https://ria.ru/20231227/nastavnik-1918582251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, выставка-форум "россия", сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)