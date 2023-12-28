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На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника - РИА Новости, 28.12.2023
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12:37 28.12.2023 (обновлено: 12:38 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/tseremoniya-1918726210.html
На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника
На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника - РИА Новости, 28.12.2023
На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника
Торжественная церемония завершения Года педагога и наставника прошла в Москве на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:37
2023-12-28T12:38
образование - общество
россия
выставка-форум "россия"
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Торжественная церемония завершения Года педагога и наставника прошла в Москве на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Это был год, который был не просто насыщен семью тысячами федеральных и региональных мероприятий которые мы только что видели на экране, в нём не только приняло участие 17 миллионов человек. Это еще и был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта "Образование", и в рамках содержательной части образования и большого количества законодательных изменений", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что за период работы национального нацпроекта было построено 1659 детских садов с 250 тысячами мест, 1169 школ с 700 тысячами мест, а также капитально отремонтировано 3,5 тысячи школ. Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что в регионе в Год педагога и наставника был увеличен размер грантов для мероприятий, направленных на развитие профессионализма и поддержку педагогов и расширены возможности применения таких грантов, кроме того, с 1 сентября 2023 года увеличена ставка зарплаты педагогов на 15% и введена поддержка для учителей, которые вывели своих учеников на призовые и победные места в олимпиаде школьников. "Что касается нас, мы впервые ввели стимулирование педагогов, которые впервые приходят в сельскую школу, это единоразовая выплата 300 тысяч рублей", - добавил Зайцев. В Ульяновской области принят региональный закон о статусе учителя, специальная открытка с изображением памятника учителю была выпущена в рамках акции "Спасибо учителю", а также в регионе корректируют законодательство, чтобы у каждого педагога было право на бесплатную юридическую помощь, отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Министр культуры России Ольга Любимова в ходе церемонии закрытия поблагодарила своих школьных учителей и университетских педагогов, а министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое он уделяет системе образования. "За этот год более 470 мер социальной поддержки дополнительных ввели по отношению к учителям, педагогам, на общую сумму 53 миллиарда рублей", - заключил Кравцов.Также в ходе церемонии закрытия медиагруппе "Россия сегодня" вручили благодарственное письмо министерства просвещения России за освещение Года педагога и наставника.
https://ria.ru/20231228/pooschrenie-1918704007.html
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образование - общество, россия, выставка-форум "россия", сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Образование - Общество, Россия, Выставка-форум "Россия", Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
На выставке "Россия" завершился Год педагога и наставника

На выставке "Россия" прошла церемония завершения Года педагога и наставника

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Торжественная церемония завершения Года педагога и наставника прошла в Москве на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Это был год, который был не просто насыщен семью тысячами федеральных и региональных мероприятий которые мы только что видели на экране, в нём не только приняло участие 17 миллионов человек. Это еще и был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта "Образование", и в рамках содержательной части образования и большого количества законодательных изменений", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что за период работы национального нацпроекта было построено 1659 детских садов с 250 тысячами мест, 1169 школ с 700 тысячами мест, а также капитально отремонтировано 3,5 тысячи школ.
Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что в регионе в Год педагога и наставника был увеличен размер грантов для мероприятий, направленных на развитие профессионализма и поддержку педагогов и расширены возможности применения таких грантов, кроме того, с 1 сентября 2023 года увеличена ставка зарплаты педагогов на 15% и введена поддержка для учителей, которые вывели своих учеников на призовые и победные места в олимпиаде школьников.
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"Что касается нас, мы впервые ввели стимулирование педагогов, которые впервые приходят в сельскую школу, это единоразовая выплата 300 тысяч рублей", - добавил Зайцев.
В Ульяновской области принят региональный закон о статусе учителя, специальная открытка с изображением памятника учителю была выпущена в рамках акции "Спасибо учителю", а также в регионе корректируют законодательство, чтобы у каждого педагога было право на бесплатную юридическую помощь, отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Министр культуры России Ольга Любимова в ходе церемонии закрытия поблагодарила своих школьных учителей и университетских педагогов, а министр просвещения России Сергей Кравцов поблагодарил президента России Владимира Путина за то внимание, которое он уделяет системе образования.
"За этот год более 470 мер социальной поддержки дополнительных ввели по отношению к учителям, педагогам, на общую сумму 53 миллиарда рублей", - заключил Кравцов.
Также в ходе церемонии закрытия медиагруппе "Россия сегодня" вручили благодарственное письмо министерства просвещения России за освещение Года педагога и наставника.
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