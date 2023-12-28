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Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ - РИА Новости, 28.12.2023
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15:07 28.12.2023 (обновлено: 16:17 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/tsb-1918775429.html
Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ
Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ - РИА Новости, 28.12.2023
Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ
Центробанк после новогодних каникул начнет операций на внутреннем валютном рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:07
2023-12-28T16:17
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Центробанк после новогодних каникул начнет операций на внутреннем валютном рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщили в пресс-службе регулятора. "С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ", — говорится в пресс-релизе.ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.В конце первого полугодия ЦБ обнародует данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на вторую половину года с учетом информации от Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные активы в рублях за первое полугодие.На новостях о возобновлении продажи валюты ЦБ курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей.Банк России с 10 августа и до конца 2023 года принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.В конце ноября регулятор анонсировал возобновление операций.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ

ЦБ 9 января начнет операции, связанные с пополнением и использованием ФНБ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Центробанк после новогодних каникул начнет операций на внутреннем валютном рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщили в пресс-службе регулятора.
"С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ", — говорится в пресс-релизе.
ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.
В конце первого полугодия ЦБ обнародует данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на вторую половину года с учетом информации от Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные активы в рублях за первое полугодие.
На новостях о возобновлении продажи валюты ЦБ курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей.
Банк России с 10 августа и до конца 2023 года принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.
В конце ноября регулятор анонсировал возобновление операций.
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