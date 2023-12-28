https://ria.ru/20231228/tsb-1918775429.html

Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ

Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ - РИА Новости, 28.12.2023

Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ

Центробанк после новогодних каникул начнет операций на внутреннем валютном рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:07

2023-12-28T15:07

2023-12-28T16:17

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Центробанк после новогодних каникул начнет операций на внутреннем валютном рынке с использованием средств Фонда национального благосостояния, сообщили в пресс-службе регулятора. "С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ", — говорится в пресс-релизе.ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.В конце первого полугодия ЦБ обнародует данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на вторую половину года с учетом информации от Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные активы в рублях за первое полугодие.На новостях о возобновлении продажи валюты ЦБ курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей.Банк России с 10 августа и до конца 2023 года принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.В конце ноября регулятор анонсировал возобновление операций.

https://ria.ru/20231227/raskhodovanie-1918578851.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)