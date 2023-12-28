https://ria.ru/20231228/trutnev-1918843074.html

По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения

По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения - РИА Новости, 28.12.2023

По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения

Бойцам, участвующим в спецоперации, по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева передана новая партия вооружения, обмундирования и... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:49

2023-12-28T19:49

2023-12-28T19:49

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бойцам, участвующим в спецоперации, по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева передана новая партия вооружения, обмундирования и транспорта, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "На передовую в зону специальной военной операции командирам и военнослужащим Российской армии, в том числе дальневосточникам, по поручению Трутнева передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, в том числе продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР "Патриотическая", - говорится в сообщении. Уточняется, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", батальона "Спарта", добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств "Союз", 155-й гвардейской бригады морской пехоты, приморского добровольческого отряда "Тигр". "Бойцы получили снайперские комплексы отечественного производства (компании BespokeGun) и лучшие импортные образцы, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны "Камикадзе" из Якутии, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы S5 и S7 для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок) для работы на дистанциях 1000-2500 метров, разработанные российскими инженерами, сами крупнокалиберные снайперские комплексы", - отмечается в сообщении. Кроме того, были поставлены приборы ночного видения, необходимые для водителей, из Приморья привезли тепловизионные прицелы для стрелкового оружия Харон Z, в военные части переданы бронежилеты, шлемы и другое снаряжение, боеприпасы. Военным доставили легкобронированные автомобили, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия ООО "ЯКТ-СОКОЛ". Ряд такой техники уже был поставлен в зону проведения СВО предприятием ранее. И благодаря поставленным снегоболотоходам бойцы смогли оперативно вывезти из-под обстрела раненых товарищей. На передовую доставили лекарства и медикаменты, в том числе кровоостанавливающие жгуты, произведенные на предприятии в Биробиджане. "Наша важнейшая задача - победа в специальной военной операции. Бойцов надо оснащать самым современным вооружением, техникой, оборудованием. Для этого нам надо расширять производство, внедрять новые технологии и разработки, увеличивать степень локализации критически значимой продукции. Для поддержки всей работы создана такая оболочка, как ТОР "Патриотическая". Благодаря этой форме поддержки на Дальнем Востоке развернуты предприятия по выпуску квадроциклов, багги, БПЛА, медицинских препаратов, других средств и оборудования, необходимых на передовой. Продукцию этих предприятий мы привозим с собой на фронт и получаем обратную связь от ребят, которую передаем производителям", – цитирует пресс-служба Трутнева.

https://ria.ru/20231218/pomosch-1916527036.html

https://ria.ru/20231227/avtomobili-1918356933.html

https://ria.ru/20231226/pomosch-1918215969.html

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донбасс

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