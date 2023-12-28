Рейтинг@Mail.ru
По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/trutnev-1918843074.html
По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения
По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения - РИА Новости, 28.12.2023
По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения
Бойцам, участвующим в спецоперации, по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева передана новая партия вооружения, обмундирования и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:49
2023-12-28T19:49
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бойцам, участвующим в спецоперации, по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева передана новая партия вооружения, обмундирования и транспорта, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "На передовую в зону специальной военной операции командирам и военнослужащим Российской армии, в том числе дальневосточникам, по поручению Трутнева передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, в том числе продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР "Патриотическая", - говорится в сообщении. Уточняется, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", батальона "Спарта", добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств "Союз", 155-й гвардейской бригады морской пехоты, приморского добровольческого отряда "Тигр". "Бойцы получили снайперские комплексы отечественного производства (компании BespokeGun) и лучшие импортные образцы, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны "Камикадзе" из Якутии, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы S5 и S7 для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок) для работы на дистанциях 1000-2500 метров, разработанные российскими инженерами, сами крупнокалиберные снайперские комплексы", - отмечается в сообщении. Кроме того, были поставлены приборы ночного видения, необходимые для водителей, из Приморья привезли тепловизионные прицелы для стрелкового оружия Харон Z, в военные части переданы бронежилеты, шлемы и другое снаряжение, боеприпасы. Военным доставили легкобронированные автомобили, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия ООО "ЯКТ-СОКОЛ". Ряд такой техники уже был поставлен в зону проведения СВО предприятием ранее. И благодаря поставленным снегоболотоходам бойцы смогли оперативно вывезти из-под обстрела раненых товарищей. На передовую доставили лекарства и медикаменты, в том числе кровоостанавливающие жгуты, произведенные на предприятии в Биробиджане. "Наша важнейшая задача - победа в специальной военной операции. Бойцов надо оснащать самым современным вооружением, техникой, оборудованием. Для этого нам надо расширять производство, внедрять новые технологии и разработки, увеличивать степень локализации критически значимой продукции. Для поддержки всей работы создана такая оболочка, как ТОР "Патриотическая". Благодаря этой форме поддержки на Дальнем Востоке развернуты предприятия по выпуску квадроциклов, багги, БПЛА, медицинских препаратов, других средств и оборудования, необходимых на передовой. Продукцию этих предприятий мы привозим с собой на фронт и получаем обратную связь от ребят, которую передаем производителям", – цитирует пресс-служба Трутнева.
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916527036.html
https://ria.ru/20231227/avtomobili-1918356933.html
https://ria.ru/20231226/pomosch-1918215969.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика
По поручению Трутнева бойцам в зону СВО передали партию вооружения

По поручению Трутнева бойцам СВО передана партия вооружения и обмундирования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бойцам, участвующим в спецоперации, по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева передана новая партия вооружения, обмундирования и транспорта, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"На передовую в зону специальной военной операции командирам и военнослужащим Российской армии, в том числе дальневосточникам, по поручению Трутнева передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, в том числе продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР "Патриотическая", - говорится в сообщении.
Груз для бойцов СВО от жителей Пестовского района Новгородской области. Кадр видео
Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья
18 декабря, 15:51
Уточняется, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", батальона "Спарта", добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств "Союз", 155-й гвардейской бригады морской пехоты, приморского добровольческого отряда "Тигр".
"Бойцы получили снайперские комплексы отечественного производства (компании BespokeGun) и лучшие импортные образцы, средства радиоразведки для обнаружения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны "Камикадзе" из Якутии, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы S5 и S7 для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжелых снайперских винтовок) для работы на дистанциях 1000-2500 метров, разработанные российскими инженерами, сами крупнокалиберные снайперские комплексы", - отмечается в сообщении.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 13 автомобилей
27 декабря, 07:14
Кроме того, были поставлены приборы ночного видения, необходимые для водителей, из Приморья привезли тепловизионные прицелы для стрелкового оружия Харон Z, в военные части переданы бронежилеты, шлемы и другое снаряжение, боеприпасы. Военным доставили легкобронированные автомобили, снегоболотоходы повышенной проходимости якутского предприятия ООО "ЯКТ-СОКОЛ". Ряд такой техники уже был поставлен в зону проведения СВО предприятием ранее. И благодаря поставленным снегоболотоходам бойцы смогли оперативно вывезти из-под обстрела раненых товарищей. На передовую доставили лекарства и медикаменты, в том числе кровоостанавливающие жгуты, произведенные на предприятии в Биробиджане.
"Наша важнейшая задача - победа в специальной военной операции. Бойцов надо оснащать самым современным вооружением, техникой, оборудованием. Для этого нам надо расширять производство, внедрять новые технологии и разработки, увеличивать степень локализации критически значимой продукции. Для поддержки всей работы создана такая оболочка, как ТОР "Патриотическая". Благодаря этой форме поддержки на Дальнем Востоке развернуты предприятия по выпуску квадроциклов, багги, БПЛА, медицинских препаратов, других средств и оборудования, необходимых на передовой. Продукцию этих предприятий мы привозим с собой на фронт и получаем обратную связь от ребят, которую передаем производителям", – цитирует пресс-служба Трутнева.
Депутат Новгородской областной Думы Сергей Тихомиров доставил в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
26 декабря, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала