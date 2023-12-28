https://ria.ru/20231228/trevoga-1918821032.html

Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке

Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке - РИА Новости, 28.12.2023

Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке

На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:39

2023-12-28T17:39

2023-12-28T17:39

в мире

астана

алма-ата

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102841/99/1028419991_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_2ea0726cd4cf905f8aca95063caa1f9d.jpg

АСТАНА, 28 дек -РИА Новости. На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об оружии в его ручной клади, сообщила пресс-служба аэропорта РИА Новости. "Служба авиационной безопасности международного аэропорта Астаны объявила тревогу на территории аэропорта. Сорокачетырехлетний летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алма-Ату рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики", - говорится в сообщении. После данного заявления сотрудники авиабезопасности аэропорта проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. "В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в Международном аэропорту Астаны тревога снята", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/rossiyanin-1915570431.html

астана

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, астана, алма-ата