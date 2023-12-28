https://ria.ru/20231228/trevoga-1918821032.html
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке - РИА Новости, 28.12.2023
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке
На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:39
2023-12-28T17:39
2023-12-28T17:39
в мире
астана
алма-ата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102841/99/1028419991_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_2ea0726cd4cf905f8aca95063caa1f9d.jpg
АСТАНА, 28 дек -РИА Новости. На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об оружии в его ручной клади, сообщила пресс-служба аэропорта РИА Новости. "Служба авиационной безопасности международного аэропорта Астаны объявила тревогу на территории аэропорта. Сорокачетырехлетний летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алма-Ату рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики", - говорится в сообщении. После данного заявления сотрудники авиабезопасности аэропорта проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. "В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в Международном аэропорту Астаны тревога снята", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/rossiyanin-1915570431.html
астана
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102841/99/1028419991_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8cc37f35065c1ce1c5f26ab3d1be4a22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, алма-ата
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за пассажира, пошутившего о наличии оружия