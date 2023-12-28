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Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке - РИА Новости, 28.12.2023
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17:39 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/trevoga-1918821032.html
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке - РИА Новости, 28.12.2023
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке
На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:39
2023-12-28T17:39
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АСТАНА, 28 дек -РИА Новости. На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об оружии в его ручной клади, сообщила пресс-служба аэропорта РИА Новости. "Служба авиационной безопасности международного аэропорта Астаны объявила тревогу на территории аэропорта. Сорокачетырехлетний летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алма-Ату рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики", - говорится в сообщении. После данного заявления сотрудники авиабезопасности аэропорта проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. "В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в Международном аэропорту Астаны тревога снята", - говорится в сообщении.
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в мире, астана, алма-ата
В мире, Астана, Алма-Ата
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за мужчины, заявившем об оружии в сумке

Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за пассажира, пошутившего о наличии оружия

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкАэропорт Астаны
Аэропорт Астаны - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Аэропорт Астаны. Архивное фото
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АСТАНА, 28 дек -РИА Новости. На территории международного аэропорта Астаны службой авиабезопасности в четверг была объявлена тревога из-за того, что один из пассажиров в шутку заявил об оружии в его ручной клади, сообщила пресс-служба аэропорта РИА Новости.
«
"Служба авиационной безопасности международного аэропорта Астаны объявила тревогу на территории аэропорта. Сорокачетырехлетний летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алма-Ату рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики", - говорится в сообщении.
После данного заявления сотрудники авиабезопасности аэропорта проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции.
«
"В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в Международном аэропорту Астаны тревога снята", - говорится в сообщении.
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