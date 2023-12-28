https://ria.ru/20231228/travmy-1918803689.html

На Алтае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка

На Алтае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка - РИА Новости, 28.12.2023

На Алтае начали проверку в частном детсаду из-за частых травм у ребенка

Проверку в связи с частыми травмами ребенка в частном детсаду начали в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора Мария Антошкина. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:21

2023-12-28T16:21

2023-12-28T16:21

происшествия

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Проверку в связи с частыми травмами ребенка в частном детсаду начали в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора Мария Антошкина. "В сети Интернет размещено сообщение о систематическом получении малолетним ребенком травм в частном детском саду в городе Барнауле. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Дать оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, безопасности при оказании услуг организацией", - отметила Антошкина. В СУСК по региону уточнили, что речь про полуторагодовалую девочку. По словам ее матери, в детском учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей. "По данному сообщению следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям руководства дошкольного учреждения на предмет ненадлежащего оказания услуг", - говорится в сообщении СУСК по региону.

https://ria.ru/20231227/rassledovanie-1918474286.html

алтайский край

барнаул

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происшествия, алтайский край, барнаул